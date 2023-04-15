Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Министр просвещения высказался по поводу буллинга и смертей среди школьников

Министр просвещения высказался по поводу буллинга и смертей среди школьников Фото: freepik
Министр просвещения РК Гани Бейсембаев высказался по поводу участившихся в стране инцидентов с буллингом и смертями среди школьников, сообщает Zakon.kz.

Мыслями министр поделился на своей странице в Facebook. Гани Бейсембаев подчеркнул что случаи буллинга участились среди подростков школьного возраста.

"В последнее время участились факты буллинга среди подростков. Случившееся в Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, Восточно-Казахстанской областях никого не оставило равнодушным. Последнее событие в Алматинской области, вследствие которого погибли двое детей, я воспринимаю как личную боль. Приношу искренние соболезнования родным и близким".

Министр подметил, что буллинг становится одним из распространенных явлений. То, что подростки пошли на такое безрассудство, и жестоко, и недопустимо.

"Всем нам – педагогической и гражданской общественности, родителям – необходимо сплотиться и мобилизовать все ресурсы на защиту жизни и здоровья детей, формирование жизненных ценностей подрастающего поколения".

Министр отчитался, что сегодня провел экстренное совещание с руководителями управлений образования, территориальных департаментов, городских и районных отделов образования.

"Мною даны поручения по усилению воспитательной работы и взаимодействию с родительской общественностью. Мы на связи с министром внутренних дел и акиматом. На месте правоохранительными органами ведутся следственные мероприятия, работает комиссия".

Также, по словам Гани Бейсембаева, Министерством просвещения совершенствуется законодательная база — закреплены права ребенка на защиту от буллинга. Для этого приняты правила профилактики травли ребенка, правила деятельности психологических служб школ, алгоритм по выявлению и работе с фактами насилия и жестокого обращения в отношении детей.

В каждом регионе страны работают уполномоченные по правам ребенка. Их контакты опубликованы на странице @oqu_agartu_ministrligi. Для оперативной помощи детям и их родителям действует телеграмм-чат "Бала қорғау". Все эти меры направлены на формирование единых подходов в обеспечении безопасности детей.

Происшествия с детьми и подростками школьного возраста за последние 3 дня:

  • Подростка избили до смерти в Алматинской области.
  • В селе Алматинской области, где недавно до смерти избили школьника, снова погиб подросток.
  • Подростка жестоко избили толпой в Атырау.
  • Второклассники пошутили о захвате школы террористами в Астане.
  • В Мангистау 11-летняя девочка во сне нанесла ножевые ранения двум сестрам.
  • В Туркестанской области убита девушка – полиция задержала старшеклассника.

Список не полный...

Читайте также

Сильные порывы ветра и грозу прогнозируют в ряде регионов Казахстана

Мухит Турсынали
Министерство просвещения РК Гани Бейсембаев
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
прогноз погоды на неделю
Мокрый снег, ветер и гроза – синоптики рассказали о погоде в Алматы на следующей неделе
Субботний гороскоп для всех знаков зодиака
Субботний гороскоп для всех знаков зодиака
тепло
Когда в Алматы отключат отопление
Германия закрыла три последние АЭС в стране
Германия закрыла три последние АЭС в стране
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления