Министр просвещения высказался по поводу буллинга и смертей среди школьников

Министр просвещения РК Гани Бейсембаев высказался по поводу участившихся в стране инцидентов с буллингом и смертями среди школьников, сообщает Zakon.kz.

Мыслями министр поделился на своей странице в Facebook. Гани Бейсембаев подчеркнул что случаи буллинга участились среди подростков школьного возраста.

"В последнее время участились факты буллинга среди подростков. Случившееся в Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, Восточно-Казахстанской областях никого не оставило равнодушным. Последнее событие в Алматинской области, вследствие которого погибли двое детей, я воспринимаю как личную боль. Приношу искренние соболезнования родным и близким".

Министр подметил, что буллинг становится одним из распространенных явлений. То, что подростки пошли на такое безрассудство, и жестоко, и недопустимо.

"Всем нам – педагогической и гражданской общественности, родителям – необходимо сплотиться и мобилизовать все ресурсы на защиту жизни и здоровья детей, формирование жизненных ценностей подрастающего поколения".

Министр отчитался, что сегодня провел экстренное совещание с руководителями управлений образования, территориальных департаментов, городских и районных отделов образования.

"Мною даны поручения по усилению воспитательной работы и взаимодействию с родительской общественностью. Мы на связи с министром внутренних дел и акиматом. На месте правоохранительными органами ведутся следственные мероприятия, работает комиссия".

Также, по словам Гани Бейсембаева, Министерством просвещения совершенствуется законодательная база — закреплены права ребенка на защиту от буллинга. Для этого приняты правила профилактики травли ребенка, правила деятельности психологических служб школ, алгоритм по выявлению и работе с фактами насилия и жестокого обращения в отношении детей.

В каждом регионе страны работают уполномоченные по правам ребенка. Их контакты опубликованы на странице @oqu_agartu_ministrligi. Для оперативной помощи детям и их родителям действует телеграмм-чат "Бала қорғау". Все эти меры направлены на формирование единых подходов в обеспечении безопасности детей.

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