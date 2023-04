Футболист Мохамед Салах стал единоличным лидером АПЛ по голам левой ногой

Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за Camry".



Прежний рекорд в 105 мячей также принадлежал Салаху и Робби Фаулеру, который защищал честь "Ливерпуля" и "Манчестер Сити". Ныне 48-летний Фаулер занимается тренерской деятельностью. В этом сезоне 30-летний египтянин забил 26 голов и сделал 11 передач в 43-х играх за "мерсисайдцев" во всех клубных турнирах. Салах в списке бомбардиров английского первенства идет на четвертой позиции с активом 15 голов.

Mohamed Salah has now scored more left-footed goals (106) than any other player in Premier League history, overtaking Robbie Fowler. ✨ pic.twitter.com/U9yrf0TOPV