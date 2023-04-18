Футболист Мохамед Салах стал единоличным лидером АПЛ по голам левой ногой

Форвард футбольного клуба "Ливерпуль" Мохамед Салах обновил рекорд АПЛ по голам, забитым левой ногой. Игрок сборной Египта оформил дубль в ворота "Лидса" в рамках английского первенства и довел количество голов левой ногой до 107, сообщает Zakon.kz.

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Прежний рекорд в 105 мячей также принадлежал Салаху и Робби Фаулеру, который защищал честь "Ливерпуля" и "Манчестер Сити". Ныне 48-летний Фаулер занимается тренерской деятельностью. В этом сезоне 30-летний египтянин забил 26 голов и сделал 11 передач в 43-х играх за "мерсисайдцев" во всех клубных турнирах. Салах в списке бомбардиров английского первенства идет на четвертой позиции с активом 15 голов.

Mohamed Salah has now scored more left-footed goals (106) than any other player in Premier League history, overtaking Robbie Fowler. ✨ pic.twitter.com/U9yrf0TOPV — Squawka (@Squawka) April 17, 2023





А лучшим бомбардиром за всю историю АПЛ является легендарный нападающий "Ньюкасла" Алан Ширер, на счету которого 260 голов. В топ-5 футбольных снайперов Англии также входят:



2. Уэйн Руни – 208;

3. Энди Коул – 187;

4. Серхио Агуэро – 180;

5. Фрэнк Лэмпард – 177.



