Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Футболист Мохамед Салах стал единоличным лидером АПЛ по голам левой ногой

Футбол Рекорд АПЛ Фото: Instagram/mosalah
Форвард футбольного клуба "Ливерпуль" Мохамед Салах обновил рекорд АПЛ по голам, забитым левой ногой. Игрок сборной Египта оформил дубль в ворота "Лидса" в рамках английского первенства и довел количество голов левой ногой до 107, сообщает Zakon.kz.

Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за Camry".

Прежний рекорд в 105 мячей также принадлежал Салаху и Робби Фаулеру, который защищал честь "Ливерпуля" и "Манчестер Сити". Ныне 48-летний Фаулер занимается тренерской деятельностью. В этом сезоне 30-летний египтянин забил 26 голов и сделал 11 передач в 43-х играх за "мерсисайдцев" во всех клубных турнирах. Салах в списке бомбардиров английского первенства идет на четвертой позиции с активом 15 голов. 


А лучшим бомбардиром за всю историю АПЛ является легендарный нападающий "Ньюкасла" Алан Ширер, на счету которого 260 голов. В топ-5 футбольных снайперов Англии также входят:

2. Уэйн Руни – 208;

3. Энди Коул – 187;

4. Серхио Агуэро – 180;

5. Фрэнк Лэмпард – 177.


Читайте также

Экс-бойцу UFC предъявлено обвинение в краже более 200 тысяч долларов

Тренерский штаб Фирузы Шариповой усилился чемпионом мира по боксу из России

Казахстан терпит второе поражение подряд на женском ЧМ-2023 по хоккею

Куандык Шынасилов
Манчестер сити Ливерпуль
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
штормовое предупреждение
Заморозки, метель и туман ожидаются в 11 областях Казахстана во вторник
Блогер задержан с наркотиками в одном из ночных клубов Алматы
Блогера задержали с наркотиками в одном из ночных клубов Алматы
Правила назначения базовой пенсии и по возрасту
Как в Казахстане будут назначать базовую пенсию и по возрасту
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления