Пожар в больнице Пекина: погибло более 20 человек

В пожаре в больнице Пекина эвакуировано более 70 пациентов, погиб 21 человек

Как сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV), пожар произошел 18 апреля днем около 13:00 по местному времени в восточном крыле стационарного отделения пекинской больницы "Чанфэн" на западе китайской столицы.

Спасатели потушили пожар в течение 30 минут после прибытия на место происшествия. Через 2 часа поисково-спасательная операция была полностью завершена.



Причина возгорания выясняется.