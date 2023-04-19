Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Пожар в больнице Пекина: погибло более 20 человек

Пожар в больнице Пекина: погибло более 20 человек Фото: скриншот с видео
В пожаре в больнице Пекина эвакуировано более 70 пациентов, погиб 21 человек

Как сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV), пожар произошел 18 апреля днем около 13:00 по местному времени в восточном крыле стационарного отделения пекинской больницы "Чанфэн" на западе китайской столицы.

Спасатели потушили пожар в течение 30 минут после прибытия на место происшествия. Через 2 часа поисково-спасательная операция была полностью завершена.

Причина возгорания выясняется.

Читайте также

В Китае акробатка сорвалась с высоты 9 метров и скончалась

В Нью-Йорке на Манхэттене рухнула парковка: трое пострадали, под завалами могут быть еще люди

Жителя Кокшетау задержали за продажу несуществующих автомобилей

Елена Вебер
Пекин
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
Правила назначения базовой пенсии и по возрасту
Как в Казахстане будут назначать базовую пенсию и по возрасту
Блогер задержан с наркотиками в одном из ночных клубов Алматы
Блогера задержали с наркотиками в одном из ночных клубов Алматы
В Алматы разрешат проезд по автобусной полосе по проспекту Райымбека
В Алматы разрешат ездить по автобусной полосе по проспекту Райымбека
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления