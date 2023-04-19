Пожар в больнице Пекина: погибло более 20 человек
Фото: скриншот с видео
В пожаре в больнице Пекина эвакуировано более 70 пациентов, погиб 21 человек
Как сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV), пожар произошел 18 апреля днем около 13:00 по местному времени в восточном крыле стационарного отделения пекинской больницы "Чанфэн" на западе китайской столицы.
Спасатели потушили пожар в течение 30 минут после прибытия на место происшествия. Через 2 часа поисково-спасательная операция была полностью завершена.
Причина возгорания выясняется.
Today, April 18, a Fire at #Beijing Fengtai Changfeng Hospital🏥 Killed 21 People. Only a cold official announcement can be published, and no independent coverage or investigation is allowed. pic.twitter.com/s7FasWX7Jx— Inconvenient Truths by Jennifer Zeng 曾錚真言 (@jenniferzeng97) April 18, 2023
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