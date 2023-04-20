Как в Казахстане будет развиваться рынок труда до 2028 года

Министерство труда и социальной защиты разработало Комплексный план развития рынка труда до 2028 года, сообщает Zakon.kz.

Цель проекта – переход от "содействия занятости отдельных уязвимых категорий граждан" к "созданию равных стартовых условий для продуктивной занятости всех категорий трудоспособных граждан".

Что происходит на рынке труда

Как следует из анализа ситуации, проведенного специалистами Минтруда, при оценке размеров обязательных пенсионных взносов в 2021 году около половины формально работающих граждан имеют доход ниже 110 тыс. тенге (2/3 от медианной зарплаты), то есть являются работающими бедными. Несмотря на полную занятость, они не имеют возможности выбраться из этой ситуации. Это также связано с тем, что теневая занятость по-прежнему остается предпочитаемым способом найма работников.

В результате полученные доходы таких граждан идут на удовлетворение базовых потребностей, у них нет возможности обеспечить сбережения и улучшить свои условия жизни. Из-за полной занятости они не имеют возможности получить образование, улучшить навыки и получить хотя бы среднеоплачиваемую работу.

Также указывается, что в южных регионах (без учета города Алматы) проживает 38% населения, в то время как их доля в Валовом региональном продукте (ВРП) составляет лишь 17%. В северных регионах на 22% населения приходится 25% ВРП. Экономика северных регионов достаточно диверсифицирована. На юге 65% приходится на торговлю и другие услуги.

В разрезе регионов наблюдается "искусственная" поддержка занятости – в некоторых отраслях занятость несоизмерима с производительностью. Горнодобывающая промышленность – одна из наиболее производительных, в то же время занятость в отдельных регионах может выглядеть искусственно раздутой и подверженной внешней ценовой конъюнктуре. Эта ситуация также отражает дисбалансы в технологическом развитии отраслей в разрезе регионов.

Прогнозируемая численность населения в 2050 году составит 27,8 млн человек, а население мегаполисов вырастет в 2 раза. К 2030 году ежегодный прирост рабочей силы составит порядка 100 тысяч человек.

Как результат будут усиливаться региональные дисбалансы при сохранении текущих тенденций. К 2050 году население в трудоспособном возрасте вырастет на 3,5 млн человек. Скорость урбанизации будет ускоряться, что приведет к удвоению населения мегаполисов. Быстрый рост городского населения может привести к риску социальной маргинализации.

Аналитики также отмечают нехватку сложных рабочих мест: только 37% требует от работников высокого уровня навыков. На предприятиях государственной собственности преимущественно работают высококвалифицированные кадры, в то время как частный сектор отдает предпочтение среднеквалифицированным.

"Несмотря на наличие высокой доли рабочих мест с высоким уровнем навыком, производительность труда в отрасли может быть низкой. К примеру, в сфере искусства, развлечений и отдыха 66% рабочих мест с высоким уровнем навыков, а производительность равна 5,4 млн тенге на одного занятого, что в 1,5 раза меньше показателя по стране. 30% занятых работают в торговле и сельском хозяйстве, где наибольшее количество рабочих мест без квалификации", - отмечают в Минтруда.

Каковы прогнозы

Вместе с тем прогнозируется, что до 2030 года сохранится спрос на работников со средним и низким уровнем навыков. В базовом сценарии прогноза ожидается, что суммарный спрос на наемный труд за 2022-2030 гг. составит совокупно 1 908 тыс. человек. В текущих условиях спрос на кадры будет расти в основном за счет замещения текущих работников (возрастные и естественные причины).

Также прогнозируется, что рынок труда окажется под серьезным давлением из-за ускорения притока молодежи – 300-400 тысяч молодых людей ежегодно из-за демографического роста 2000-х годов.

"Первая волна бэби бумеров с общим средним и средним профессиональным образованием уже достигает рынка труда. В 2026 начнут прибывать бэби бумеры с высшим образованием. Тем не менее до 2028 года ситуация на рынке будет не столь тревожной благодаря приостановлению повышения пенсионного возраста женщин. Однако с 2028 года планируется возобновления повышения женского пенсионного возраста, что приведет к замедлению выбытия из состава рабочей силы женщин старшего возраста. Вкупе с увеличением молодой рабочей силы это резко усугубит ситуацию на рынке труда (двойной удар)", - отмечают специалисты.

Что планируется

Главным ориентиром развития рынка труда в Комплексном плане является создание условий для повышения количества, качества и инклюзивности рабочих мест.

При этом понятие "качественное рабочее место" характеризуется постоянной занятостью, уровнем оплаты труда не менее медианной заработной платы в регионе, наличием льгот и безопасной рабочей среды, и определяется следующим:

уровень оплаты труда ≥ медианной заработной платы в регионе. Для абсорбирования возникших шоков в экономике, медианная зарплата в регионах подлежит пересмотру каждые 6 месяцев;

постоянная занятость означает, что работник должен находиться на постоянной занятости ≥ 6 месяцев;

льготы, такие как пенсионное обеспечение, оплачиваемый отпуск, медицинское страхование и другие формы компенсаций;

безопасная рабочая среда, для оценки безопасности рабочей среды предприятия используется методика сравнения количества производственных травм и смертей относительно рабочих мест в данной отрасли.

Как отмечают разработчики документа, качество и доступность рабочих мест во многом определяются уровнем производительности. За последние десять лет экономический рост и увеличение занятости в стране были связаны с сектором услуг, отмеченным низкой производительностью труда, которая с 2013 года уступает производству товаров.

"Создание условий для трудовой миграции вслед за качественными рабочими местами позволит эффективно распределить перетоки трудовых ресурсов в разрезе регионов и отраслей. Вместе с тем, повышение количества и качества рабочих мест потребует переквалификации и обучения, направленных на изменение региональной и отраслевой специализации, что имеет решающее значение для справедливого перехода", - говорится в документе.

Так, основными факторами создания новых рабочих мест станут: увеличение количества предприятий, увеличение размеров и масштабов бизнеса существующих предприятий, перевод бизнеса из теневого сектора в формальный.

Как считают в Минтруда, для гармонизации вышеупомянутых факторов необходимы институциональные реформы для ведения бизнеса. В качестве ключевых условий, можно отметить такие, как защита частной собственности и развитие конкуренции.

"Устранение барьеров по ограничению конкуренции на отраслевых и региональных рынках является существенным барьером для роста бизнеса. Необходимо справедливое предоставление доступа или распределение факторов производства, ключевых для развития отрасли, как, например, земельные участки, обеспеченные инфраструктурой; отход от прямого и косвенного государственного регулирования цен и тарифов", - говорится в тексте.

Как отмечается, вышеперечисленные барьеры негативно сказываются и на возможностях увеличения размеров и масштабов бизнеса для существующих предприятий. Аналитики указывают на необходимость пересмотреть текущую политику налогообложения для более малых предприятий, меры контроля со стороны налоговых органов к предприятиям, соблюдающим налоговое законодательство и достигающим определенного заметного в масштабах региональной экономики размера.

Излишне жесткий налоговый контроль также является одним из решающих факторов, влияющих на выбор предпринимателей осуществлять свою деятельность в формальном секторе экономики или в теневом.

Также говорится о том, что создание общих для всех секторов экономики условий по стимулированию к созданию качественных рабочих мест. Государство будет обеспечивать равный открытый доступ к сведениям о наличии и доступности факторов производства, о расположении, наличии и доступной мощности объектов инфраструктуры в регионах.

Вместе с тем указывается, что создание новых и качественных рабочих мест в Казахстане требует учета различных факторов, включая экономические, социальные, экологические и образовательные, чтобы обеспечить устойчивый и прогрессивный рост экономики и повышение благосостояния населения.

Основным драйвером экономики по-прежнему признается горнодобывающая и обрабатывающая промышленности, от развития которых будет зависеть экономический рост в строительстве, сфере услуг или сельском хозяйстве.

Так, создание новых качественных рабочих мест в промышленном секторе Казахстана, в свою очередь обусловлено способностью экономики привлекать инвестиции в модернизацию и расширение действующих производств, создание новых промышленных предприятий. В этой связи, основные предлагаемые инициативы состоят из традиционного, но не менее неотъемлемого для развития, набора рекомендаций для догоняющей модернизации в развивающихся странах.



Политика развития рынка труда в строительной отрасли направлена на стимулирование создания новых качественных рабочих мест, что требует их соответствия основным характеристикам качественного рабочего места. Политика также должна быть направлена на стимулирование увеличения количества рабочих мест, преимущественно, в частном секторе с условием обеспечения их качества и доступности.

Меры в строительной отрасли обусловлены тем, что экономическая активность в отрасли напрямую зависит от экономической активности в других секторах экономики, прежде всего, в промышленности и ее инфраструктуре. Следует учесть, что меры по стимулированию качественной занятости в строительстве должны быть консолидированы с согласованными изменениями промышленной или инфраструктурной политики.

Также предлагается создавать новые качественные рабочие места на селе через кооперацию личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Инфраструктура сельского хозяйства будет создана на основе сервисно-потребительской кооперации сельхоз товаропроизводителей на базе юридического лица, крестьянских хозяйств (КХ) и личных подсобных хозяйств.

Что ожидается

Как считают в Минтруда, данная кооперация позволит повысить доходы в целом аграрного производства и отдельно сельских производителей в среднем до 3 раз.

Сектор услуг в Казахстане вносит значительный вклад в экономику страны, составляя 52,5% ВВП страны (2022 год). Сектор охватывает широкий спектр видов деятельности, таких как торговля, транспорт, телекоммуникации, финансы, недвижимость и государственное управление.

Учитывая широкий круг видов деятельности, рекомендации в данном Комплексном плане относятся к трем отраслям, а именно информацию и связь; профессиональную, научную и техническую деятельность; деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания, ввиду наличия в них потенциала к конкурентоспособному развитию и принадлежности к экономике знаний.

Важным аспектом комплексного плана является фокус на увеличение качественных рабочих мест. Также важно обеспечить возможности для развития малого и среднего бизнеса, что будет способствовать созданию новых рабочих мест и повышению уровня занятости.

Еще одним важным направлением комплексного плана является развитие цифровой экономики и повышение квалификации населения в области информационных технологий. Это позволит создать новые качественные рабочие места и повысить конкурентоспособность экономики в целом.

Кроме того, комплексный план развития рынка труда до 2030 года предусматривает активную поддержку и развитие системы профессионального образования и подготовки кадров. Необходимо сосредоточиться на формировании навыков и компетенций, которые будут востребованы на рынке труда в ближайшем будущем. Это позволит уменьшить разрыв между спросом и предложением на рынке труда и повысить уровень занятости.

Рынок труда как зеркало экономики должен показывать большую долю качественных рабочих мест, где граждане будут получать достойное вознаграждение за свои знания и навыки, уверены в стабильности и безопасности трудоустройства, а каждый индивидуально видит обучение в течение всей жизни как основу к будущей конкурентоспособности.

Бизнес уверен в защите своих прав и интересов, имеет возможность использовать высокотехнологичное производство, видит качественный человеческий капитал как ключ к большему росту, расширяется и развивается в благоприятной для него среде.

Государство, в свою очередь, эффективно и оптимально управляет трудовыми перетоками с помощью бизнеса и населения, культивирует непрерывное развитие трудовых ресурсов, своевременно корректирует и определяет вектор развития.

Как ожидается, за счет реализации комплексного плана произойдет снижение уровня безработицы к 2028 году до 4,7%, а количество качественных рабочих мест вырастет до 3,5 млн.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 5 мая.



