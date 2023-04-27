В Генпрокуратуре прокомментировали задержание Кудебаева

Экс-начальник Департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев задержан и водворен в изолятор временного содержания, сообщает Zakon.kz.

Он обвинялся в превышении власти и должностных полномочий, совершении пыток во время событий, имевших место в январе 2022 года.

"В период судебного разбирательства Серик Кудебаев, нарушив избранную в отношении него меру пресечения, скрылся от суда, в связи с чем был объявлен в межгосударственный розыск с мерой пресечения в виде содержания под стражей", – сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

13 мая 2022 года стало известно, что Серик Кудебаев признан подозреваемым по делу о январских событиях. В Генеральной прокуратуре сообщили, что бывший начальник Департамента полиции Алматинской области подозревается в "бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия" во время январских беспорядков.

31 января 2023 года Серик Кудебаев рассказал, почему покинул Талдыкорган во время январских событий.

9 марта экс-начальника ДП Алматинской области доставили в медучреждение с диагнозом "гипертония". Так как из-за болезни подсудимого судебные заседания несколько раз откладывали, было принято решение о его принудительной доставке в суд.

3 апреля Серик Кудебаев не явился в суд и был объявлен в международный розыск. Пограничная служба КНБ заявила, что экс-глава ДП Алматинской области официально границу не пересекал.

12 апреля Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы в отношении Серика Кудебаева. По последней информации, из Бишкека бывший начальник ДП Алматинской области улетел в Стамбул.

20 апреля замглавы КНБ Ерлан Алдажуманов рассказал, как сбежал экс-глава ДП Алматинской области. По его словам, рабочая версия – Серик Кудебаев ушел через горы.