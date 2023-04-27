Главное за день: задержали Серика Кудебаева, доплаты за ученые звания, состоялась сессия АНК

Глава государства на сессии АНК указал на необходимость предпринять системные шаги для развития поликультурной среды. Силовики объявили о задержании беглого генерала Кудебаева в Турции. О главных новостях 27 апреля.

Токаев указал на важность изучения казахского языка

Президент на сессии АНК заявил, что стратегическим направлением нашей политики остается вопрос овладения государственным языком всеми гражданами. Глава государства указал на необходимость предпринять системные шаги для развития поликультурной среды и овладения государственным языком всеми гражданами.

Задержан Серик Кудебаев

Информацию 27 апреля 2023 года подтвердил генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов. На вопрос журналистов, что Серик Кудебаев задержан и доставлен в Казахстан, так или нет, генпрокурор ответил кратко: "Да".

Педагогам будут доплачивать за ученые звания

Вице-министр науки и высшего образования РК Камиль Акатов 27 апреля 2023 года на заседании межведомственной комиссии в Минюсте рассказал о том, какие меры поддержки педагогов вузов и научных работников предлагается ввести в Казахстане. Цель законопроекта – совершенствование правового механизма, обеспечивающего регулирование отношений, возникающих в сфере науки, научно-технической деятельности и коммерциализации ее результатов, создание условий обеспечивающих качественное улучшение правового положения подготовки научных кадров и реализацию гарантий их социальной защищенности.

Город Курчатов передадут в юрисдикцию Абайской области

Соответствующее предложение внес руководитель Управления земельных отношений Павлодарской области Мурат Хамитов. Он напомнил, что новая Абайская область образована из восьми районов Восточно-Казахстанской области и Семея. В ее состав включен и Курчатов, который находился в черте Павлодарской области, но фактически подчинялся ВКО.

Китай надеется на введение безвиза уже в этом году

Посол Китая в Казахстане Чжан Сяо в кулуарах сессии АНК высказался о возможности облегчения визового режима между КНР и Казахстаном. Представители СМИ поинтересовались, на каком этапе вопрос облегчения визового режима между Китаем и КНР. Посол Китая в Казахстане Чжан Сяо подтвердил, что такой вопрос стоит на повестке дня.

Сенат одобрил поправки в договор с Кыргызстаном

Депутаты Сената одобрили законопроект о ратификации протокола о внесении изменений и дополнений в Договор между Казахстаном и Кыргызстаном об оказании взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 26 августа 1996 года. По информации Министерства юстиции, в документе исключили компетенцию органов внутренних дел при оказании правовой помощи по уголовным делам. Теперь эта функция относится к Генеральной прокуратуре.

Во Франции пройдет более 300 манифестаций

Профсоюзы страны призывают сделать 1 мая днем "беспрецедентной и народной акции против реформы пенсий и за социальную справедливость". Это будет 13 по счету массовая акция. По данным правоохранителей, на акции в Париже ожидается от 80 до 100 тыс. участников, среди которых от 1,5 до 3 тыс. сторонников движения "желтых жилетов", а также 1-2 тыс. радикально настроенных элементов.

