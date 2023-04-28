За что Серика Кудебаева осудили на 10 лет

28 апреля 2023 года Серика Кудебаева приговорили к 10 годам лишения свободы. Корреспонденту Zakon.kz в суде разъяснили, за что бывший начальник Департамента полиции Алматинской области получил такой срок.

Дело в отношении Кудебаева по факту превышения должностным лицом полномочий, повлекших тяжкие последствия (ч. 4 ст. 362 УК РК), а также по факту пыток – то есть умышленного причинения физических страданий с молчаливого согласия должностного лица, совершенные группой лиц (п. п.1), ч. 2 ст. 146 УК РК), рассмотрено Талдыкорганским городским судом.

Судом установлено, что Кудебаев, будучи начальником ДП и являясь на тот момент комендантом области, 5 января 2022 года, с учетом осложнения оперативной обстановки в 17:00 ввел специальный оперативный план "Камал" по обороне здания департамента, предусматривающий безусловное отражение нападения на здание, охрану имущества, с применением в случае необходимости огнестрельного оружия.



"Однако в 18:20 Кудебаев отдал приказ личному составу не принимать мер по обороне, покинуть здание Департамента и разойтись по местам жительства (т.е. отдал приказ, который не вправе был отдавать), на служебной автомашине покинул вверенный ему участок. В результате нападающие свободно проникли в здание и завладели находящимся там арсеналом боеприпасов и боевого оружия". Пресс-служба Талдыкорганского городского суда

7 января сотрудники ДП, вооруженные боевым оружием, действуя по указанию Кудебаева, стали производить задержания гражданских лиц, возможно участвовавших в массовых беспорядках, и доставлять их в здание департамента, где в 13:33 произвели незаконное задержание граждан.

"В это время Кудебаев, находясь во дворе, увидел, как сотрудник полиции ударил ногой в живот лежащего на земле задержанного. Действуя в группе лиц с другими неустановленными следствием сотрудниками полиции, молчаливо допустил причинение физической боли другому потерпевшему. Далее потерпевшие доставлены в здание департамента, где по отношению к ним продолжились пытки". Пресс-служба Талдыкорганского городского суда

Суд, с учетом тяжести совершенного преступления, признал Кудебаева виновным по ч. 4 ст. 362, п. 1 ч. 2 ст. 146 УК РК и назначил ему окончательно наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, государственной службе и органах местного самоуправления сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности.

"Суд лишил Кудебаева специального звания "генерал-майор полиции" и внес представление президенту РК о лишении Кудебаева государственных наград "Даңқ" и "Айбын" второй степени". Пресс-служба Талдыкорганского городского суда

Приговор не вступил в законную силу.

3 апреля бывший начальник ДП Алматинской области не явился в суд и был объявлен в международный розыск. Пограничная служба КНБ заявила, что Серик Кудебаев официально границу не пересекал. По факту незаконного пересечения госграницы в отношении экс-начальника ДП Алматинской области 12 апреля Генпрокуратура возбудила уголовное дело.

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27 апреля генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что Серика Кудебаева задержали в Турции. Позднее в соцсетях появилось фото задержания экс-главы полиции.