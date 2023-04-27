Фото задержания экс-главы полиции Серика Кудебаева появилось в Сети

Журналист Михаил Козачков опубликовал фото задержанного после побега начальника Департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева, сообщает Zakon.kz.

Ранее генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов подтвердил, что Кудебаев был задержан в Турции.

13 мая 2022 года стало известно, что Серик Кудебаев признан подозреваемым по делу о январских событиях. В Генеральной прокуратуре сообщили, что бывший начальник Департамента полиции Алматинской области подозревается в "бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия" во время январских беспорядков.

31 января 2023 года Серик Кудебаев рассказал, почему покинул Талдыкорган во время январских событий.

9 марта экс-начальника ДП Алматинской области доставили в медучреждение с диагнозом "гипертония". Так как из-за болезни подсудимого судебные заседания несколько раз откладывали, было принято решение о его принудительной доставке в суд.

3 апреля Серик Кудебаев не явился в суд и был объявлен в международный розыск. Пограничная служба КНБ заявила, что экс-глава ДП Алматинской области официально границу не пересекал.

12 апреля Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы в отношении Серика Кудебаева. По последней информации, из Бишкека бывший начальник ДП Алматинской области улетел в Стамбул.

20 апреля замглавы КНБ Ерлан Алдажуманов рассказал, как сбежал экс-глава ДП Алматинской области. По его словам, рабочая версия – Серик Кудебаев ушел через горы.