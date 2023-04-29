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Ян Непомнящий и Дин Лижэнь вновь сыграли вничью в Астане

шахматисты Фото: kazchess.kz
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в 14-й партии матча за титул чемпиона мира по шахматам, который проходит в Астане, сообщает Zakon.kz.

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Россиянин играл черными фигурами. Партия завершилась на 90-м ходу. 

Счет в поединке стал 7:7. Таким образом, новый чемпион мира по шахматам определится на тай-брейке, который пройдет 30 апреля.

Шахматистов ожидают 4 партии с контролем времени 25 минут плюс 10 секунд на ход. Если счет остается равным, то играются 2 партии с контролем 5 минут плюс 3 секунды на ход, при необходимости еще две партии, а далее – блиц 3+2 до первой победы.

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