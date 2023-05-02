Типовой регламент акиматов разработан в Казахстане

Министерство национальной экономики разработало Типовые регламенты акиматов области (города республиканского значения, столицы) и района (города областного значения), сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что областной (города республиканского значения, столицы) акимат входит в единую систему исполнительных органов республики, обеспечивает проведение общегосударственной политики исполнительной власти в сочетании с интересами и потребностями развития соответствующей территории.

Состав акимата формируется акимом из заместителей акима, руководителя аппарата акима, первых руководителей исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета.

Персональный состав акимата определяется акимом и согласовывается решением сессии маслихата.

Деятельность акимата регулируется Конституцией РК, законом "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", иными нормативными правовыми актами и данным регламентом.

Информационно-аналитическое, организационно-правовое и материально-техническое обеспечение деятельности акимата осуществляет аппарат акима.

Планирование и работа акимата

Ежеквартальный перечень вопросов для рассмотрения на заседаниях акимата составляется аппаратом по предложению членов акимата по согласованию с курирующим заместителем акима или руководителем аппарата.

Перечень вопросов, планируемых к рассмотрению на заседаниях акимата, утверждается руководителем аппарата не позднее 20 числа месяца, предшествующего планируемому кварталу по согласованию с акимом.

Утвержденный перечень рассылается членам акимата, а также в случае необходимост, акимам городов, районов и другим должностным лицам.

Заседания акимата проводятся посредством видеоконференцсвязи, а также в очном или смешанном форматах не реже одного раза в месяц и созываются руководителем аппарата.

Внеочередные заседания созываются по инициативе акима или заместителя, исполняющего обязанности акима.

Согласно регламенту на заседаниях акимата председательствует аким, а в его отсутствие –заместитель, исполняющий обязанности акима.

Заседания акимата являются, как правило, открытыми и ведутся на государственном и/или русском языках.

При необходимости отдельные вопросы могут рассматриваться на закрытых заседаниях.

Заседание акимата считается правомочным, если в нем принимает участие не менее двух третей членов акимата.

По результатам рассмотрения вопроса на заседании акимата принимается постановление.

Постановления принимаются большинством голосов присутствующих членов акимата.

Подготовленные к рассмотрению на заседании материалы на государственном и русском языках вносятся в аппарат за 5 рабочих дней до заседания и должны включать:

справки, информационные сведения и материалы объемом не более 5 страниц;

проекты постановлений и протокольного решения;

сравнительные таблицы, презентации в формате Microsoft Power Point (цветные слайды объемом не более 10 (десять) мегабайт;

информационные (аналитические) доклады (продолжительностью не более 7-10 минут);

список участников;

другие материалы по вопросам, рассматриваемым на заседании акимата.

Материалы к заседанию вносятся в электронном виде, за исключением документов, содержащих служебную информацию ограниченного распространения или государственные секреты, которые вносятся с соблюдением требований режима секретности и ограничения допуска на заседания.

Участие приглашенных в заседании обеспечивается аппаратом.

Предусматривается, что в исключительных случаях, по поручению акима или заместителя, когда вносится изменение в запланированный вопрос и заседание проводится во внеочередном порядке, материалы могут вноситься в аппарат в день его проведения и доводиться до участников заседания непосредственно на заседании. При этом ответственность за содержание и качество подготовки материалов несет член акимата, к компетенции которого относится рассматриваемый вопрос.

Регламент также устанавливает, что подписанный акимом или исполняющим его обязанности и зарегистрированный аппаратом протокол заседания в течение трех рабочих дней направляется в электронном виде для исполнения исполнительным органам и организациям, которым в протоколе даны соответствующие поручения.

В свою очередь исполнительные органы и организации, которым было дано поручение, представители которых присутствовали на заседании, обязаны приступить к исполнению поручений незамедлительно после заседания, не дожидаясь поступления к ним подписанного протокола заседания.

Подготовка решений

Предложения в адрес акимата для принятия им соответствующего решения вносятся исполнительными органами в следующих случаях:

когда решение вопроса входит в компетенцию акимата;

при возникновении разногласий между местными исполнительными органами;

когда решение вопроса требует координации деятельности местных исполнительных органов и территориальных подразделений центральных исполнительных органов.

Подготовка проектов распоряжений акима с приложением необходимых материалов осуществляется в электронном формате для решения вопросов административно-распорядительного, оперативного и индивидуального характера.

Проекты распоряжений согласовываются с заинтересованными исполнительными органами, финансируемыми из местного бюджета, и должностными лицами в течение трех рабочих дней.

При этом при получении проекта распоряжения на согласование, исполнительные органы и должностные лица не должны требовать предварительного визирования проекта распоряжения другими заинтересованными органами, а также отказывать в согласовании по другим формальным признакам.

В случае, если проект распоряжения находится на согласовании более трех рабочих дней или срока, установленного акимом, то такой проект считается по умолчанию "согласованным".

Проекты распоряжений, содержащие служебную информацию ограниченного распространения или сведения, составляющие государственные секреты, согласовываются в бумажном виде.

Персональную ответственность за своевременную, качественную разработку и представление проектов в аппарат в установленные сроки, а также за аутентичность текстов проектов на государственном и русском языках несет первый руководитель органа, осуществляющего его разработку.

Проекты в обязательном порядке согласовываются:

с заинтересованными, в силу их компетенции, исполнительными органами, при этом, такая заинтересованность в согласовании проекта устанавливается исходя из предмета рассматриваемых вопросов; с соответствующим исполнительным органом в области финансов – по вопросам финансовой целесообразности и обеспеченности проекта финансированием; с соответствующим исполнительным органом в области экономики – по вопросам экономической целесообразности и соответствия планам и программам экономического и социального развития страны и региона.

Разработчик проекта одновременно в проекте предусматривает нормы по приведению постановлений акимата и/или решений и распоряжений акима в соответствие с принимаемым актом и/или предусматривает поручение о соответствующем их приведении с установлением конкретных сроков.

Постановления акимата, решения и распоряжения акима рассылаются в электронном виде аппаратом в соответствии с утвержденной руководителем аппарата рассылкой.

Акты акимата и акима, подлежащие регистрации в органах юстиции, рассылаются адресатам после регистрации.

Ответственность за своевременный выпуск и рассылку документов адресатам несет аппарат.

Исполнение законодательных актов и распоряжений президента и правительства

Регламент также устанавливает порядок организации исполнения законодательных актов, актов и поручений президента, правительства, премьер-министра республики, акимата и акима.

На контроль берутся законодательные акты, акты и поручения президента республики, правительства, премьер-министра, акимата, акима и иные поручения государственных органов и должностных лиц в пределах своей компетенции.

Ответственность за своевременное и качественное исполнение законодательных актов, актов и поручений вышеназванных лиц возлагается на первых руководителей исполнительных органов, которым они направлены на исполнение.

В поручении акима и его заместителей устанавливаются сроки исполнения документов. В случае не установления сроков, определяется месячный срок исполнения, исчисляемый со дня поступления документа, а при наличии грифа "срочно" - десятидневный срок.

Также устанавливается, что аким, его заместители, руководитель аппарата несут персональную ответственность за реализацию государственной политики в отраслях экономики и выполнение задач, поставленных президентом РК правительством, премьер-министром, в пределах соответствующей административно-территориальной единицы.

Кроме того, указывается, что члены акимата по согласованию с акимом или заместителем могут самостоятельно участвовать от имени акимата в совещаниях центральных государственных органов, за исключением совещаний с участием президента республики, председателя Сената Парламента, председателя Мажилиса, премьер-министра, руководителя Администрации президента РК и т.п.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 18 мая.