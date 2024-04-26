Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.

Токаев подписал поправки по вопросам здравоохранения: закон запрещает вейпы и устанавливает меры поддержки медработников.

Предпринимателям компенсируют потери от паводков: утверждены правила.

С 6 мая в Правилах дорожного движения ряд изменений: меняется скоростной режим в населенных пунктах, добавляются новые дорожные знаки и разметка и др.

В паркингах разрешили размещать зарядные станции для электромобилей.

Процедуру переоборудования автомобилей ужесточили в Казахстане.

Конституционный суд подтвердил, что лишать жилища граждан можно только по решению суда, а также признал конституционной норму УПК о пределах главного судебного разбирательства.

Казахстан и Таиланд подписали соглашение о постоянном безвизе.

Казахстан ратифицировал Соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в ЕАЭС.

Президент изменил порядок формирования и состав Комиссии по правам человека.

Сроки приема документов и перечень вузов для обучения по "Болашаку" утвердил министр науки и высшего образования. Также определены сроки для проведения конкурса на прохождение научной стажировки.

Еще на полгода продлили запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов из Казахстана.

Расширен перечень местностей, служба в которых дает военнослужащим право на дополнительный 10-дневный отпуск.