Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Токаев подписал поправки по вопросам здравоохранения: закон запрещает вейпы и устанавливает меры поддержки медработников.
Предпринимателям компенсируют потери от паводков: утверждены правила.
С 6 мая в Правилах дорожного движения ряд изменений: меняется скоростной режим в населенных пунктах, добавляются новые дорожные знаки и разметка и др.
В паркингах разрешили размещать зарядные станции для электромобилей.
Процедуру переоборудования автомобилей ужесточили в Казахстане.
Конституционный суд подтвердил, что лишать жилища граждан можно только по решению суда, а также признал конституционной норму УПК о пределах главного судебного разбирательства.
Казахстан и Таиланд подписали соглашение о постоянном безвизе.
Казахстан ратифицировал Соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в ЕАЭС.
Президент изменил порядок формирования и состав Комиссии по правам человека.
Сроки приема документов и перечень вузов для обучения по "Болашаку" утвердил министр науки и высшего образования. Также определены сроки для проведения конкурса на прохождение научной стажировки.
Еще на полгода продлили запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов из Казахстана.
Расширен перечень местностей, служба в которых дает военнослужащим право на дополнительный 10-дневный отпуск.