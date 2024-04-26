Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 16:54 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.

Токаев подписал поправки по вопросам здравоохранения: закон запрещает вейпы и устанавливает меры поддержки медработников.

Предпринимателям компенсируют потери от паводков: утверждены правила.

С 6 мая в Правилах дорожного движения ряд изменений: меняется скоростной режим в населенных пунктах, добавляются новые дорожные знаки и разметка и др.

В паркингах разрешили размещать зарядные станции для электромобилей.

Процедуру переоборудования автомобилей ужесточили в Казахстане.

Конституционный суд подтвердил, что лишать жилища граждан можно только по решению суда, а также признал конституционной норму УПК о пределах главного судебного разбирательства.

Казахстан и Таиланд подписали соглашение о постоянном безвизе.

Казахстан ратифицировал Соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в ЕАЭС.

Президент изменил порядок формирования и состав Комиссии по правам человека.

Сроки приема документов и перечень вузов для обучения по "Болашаку" утвердил министр науки и высшего образования. Также определены сроки для проведения конкурса на прохождение научной стажировки.

Еще на полгода продлили запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов из Казахстана.

Расширен перечень местностей, служба в которых дает военнослужащим право на дополнительный 10-дневный отпуск.

Читайте также

При каких заболеваниях казахстанцев освободят от дактилоскопии
При каких заболеваниях казахстанцев освободят от прохождения дактилоскопии
Минздрав разработал порядка и условий оказания психологической помощи лицам, совершившим административное, уголовное правонарушение с применением насилия, в организациях здравоохранения
Применивших насилие граждан обяжут пройти психологическую коррекцию
Выход из гражданства РК через посольства: подготовлены изменения
Выход из гражданства РК через посольства: вносятся изменения
Элина Черногрицкая
Законодательство Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Правила по выплате пенсионных взносов изменятся с 1 июля 2024 года
Правила по выплате пенсионных взносов изменятся с 1 июля 2024 года
Почему резко похолодало в Алматы
Почему резко похолодало в Алматы
В Казахстане утвердили новые дорожные знаки
В Казахстане утвердили новые дорожные знаки
Папа Дильназ Ахмадиевой получил орден из рук Токаева
Папа Дильназ Ахмадиевой получил орден из рук Токаева
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: