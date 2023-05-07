Главное к утру: незаконная охота полицейского, склад наркотиков в столице и рекорд от казахстанского ефрейтора

Сотрудника полиции Северо-Казахстанской области задержали во время незаконной охоты. Склад наркотиков обнаружили правоохранители у закладчицы в столице. Военнослужащий установил рекорд Казахстана, пробежав 500 км, сообщает Zakon.kz.

Незаконная охота

В Северо-Казахстанской области территориальные инспекторы задержали охотников, незаконно отстреливавших гусей. Среди задержанных оказался действующий сотрудник полиции.

Склад наркотиков

В столице задержали владелицу интернет-магазина по продаже наркотиков. Задержание сопровождалось погоней, а в доме у подозреваемой обнаружили целый склад наркотических веществ.

Рекорд Казахстана

Военнослужащий спортивного комитета Министерства обороны ефрейтор Бауыржан Абдыхаим завершил мега-марафон в 500 км и установил рекорд Казахстана. Свое достижение ефрейтор посвятил Дню защитника Отечества и Дню Победы.

Новости Казахстана

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