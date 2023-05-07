Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Главное к утру: незаконная охота полицейского, склад наркотиков в столице и рекорд от казахстанского ефрейтора

Главное к утру: незаконная охота полицейского, склад наркотиков в столице и рекорд от казахстанского ефрейтора Фото: Zakon.kz
Сотрудника полиции Северо-Казахстанской области задержали во время незаконной охоты. Склад наркотиков обнаружили правоохранители у закладчицы в столице. Военнослужащий установил рекорд Казахстана, пробежав 500 км, сообщает Zakon.kz.

Незаконная охота

В Северо-Казахстанской области территориальные инспекторы задержали охотников, незаконно отстреливавших гусей. Среди задержанных оказался действующий сотрудник полиции.

Склад наркотиков

В столице задержали владелицу интернет-магазина по продаже наркотиков. Задержание сопровождалось погоней, а в доме у подозреваемой обнаружили целый склад наркотических веществ.

Рекорд Казахстана

Военнослужащий спортивного комитета Министерства обороны ефрейтор Бауыржан Абдыхаим завершил мега-марафон в 500 км и установил рекорд Казахстана. Свое достижение ефрейтор посвятил Дню защитника Отечества и Дню Победы.

Новости Казахстана

29-летнего мужчину с ножевыми ранениями доставили в больницу в Кокшетау. Ранения потерпевший получил в драке со знакомым.

Аким Астаны Женис Касымбек сообщил, в столице проведут ревизию парков и общественных пространств.

Утром шестого мая в Уральске загорелась машина скорой помощи. Пожар удалось потушить сразу. Жертв и пострадавших нет.

Жители села Макат Атырауской области собрали деньги на строительство колодца питьевой воды в африканской деревне. Это не первая благотворительная акция атыраусцев для жителей Африки.

Военнослужащий Ермек Зайлаги из 390-й бригады морской пехоты регионального командования "Запад" стал первым в марш-броске на 20 км на учениях "Лучший воин-2023" в американской Аризоне.

Жительница Павлодара в суде отстояла право на получение компенсации за перелом руки, полученный ее пятилетним сыном на игровой площадке торгового центра.


Читайте также

Сотрудника полиции задержали за незаконную охоту в СКО

В Уральске сгорела машина скорой помощи

Появились подробности инцидента с каруселью в Оренбурге

Мария Мельникова
Астана Актау Атырауская область Кокшетау Павлодар Северо-Казахстанская область Уральск
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
король Великобритании
Гигантский пенис выстригли на газоне в месте празднования коронации короля Чарльза III
Нацбанк обратился к казахстанцам
Нацбанк обратился к казахстанцам
В Казахстане из перечня праздничных дать исключат все профессиональные праздники
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
В Алматы сносят четырехэтажное здание
В Алматы сносят четырехэтажное здание
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления