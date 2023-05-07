Главное к утру: незаконная охота полицейского, склад наркотиков в столице и рекорд от казахстанского ефрейтора
Незаконная охота
В Северо-Казахстанской области территориальные инспекторы задержали охотников, незаконно отстреливавших гусей. Среди задержанных оказался действующий сотрудник полиции.
Склад наркотиков
В столице задержали владелицу интернет-магазина по продаже наркотиков. Задержание сопровождалось погоней, а в доме у подозреваемой обнаружили целый склад наркотических веществ.
Рекорд Казахстана
Военнослужащий спортивного комитета Министерства обороны ефрейтор Бауыржан Абдыхаим завершил мега-марафон в 500 км и установил рекорд Казахстана. Свое достижение ефрейтор посвятил Дню защитника Отечества и Дню Победы.
Новости Казахстана
29-летнего мужчину с ножевыми ранениями доставили в больницу в Кокшетау. Ранения потерпевший получил в драке со знакомым.
Аким Астаны Женис Касымбек сообщил, в столице проведут ревизию парков и общественных пространств.
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