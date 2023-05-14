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Жанибек Алимханулы: Я король среднего веса, кто следующий?

Бокс Вечер Бокса Фото: twitter/qazaqstyle
Чемпион мира WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (14-0, 9 КО) после победы над канадцем Стивеном Батлером (32-4-1, 26 КО) сделал громкое заявление мировой общественности, сообщает Zakon.kz.

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После доминирующего преимущества над Батлером, где казахстанский боксер три раза отправлял в нокаут своего соперника, Алимханулы бросил вызов топовым бойцам среднего веса. И даже отметил, что может подняться в другую весовую категорию. Самыми главными будущими соперниками Жанибек видит Джермалл Чарло и Сауля Альвареса.  

"Где вы чемпионы и суперзвезды? Иду к вам, давайте драться. Я король среднего веса, кто следующий? Выйду в любой день, скажете, буду боксировать завтра. Готов боксировать с любым соперником в любой весовой категории".Жанибек Алимханулы

Утром 14 мая Алимханулы одержал 14-ю победу в своей карьере на профессиональном ринге. Это случилось в Стоктоне (США, штат Калифорния), когда казахстанец нокаутировал во втором раунде канадца Стивена Батлера. 

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