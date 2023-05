Скончалась Тина Тёрнер: мир "осиротел" без королевы рок-н-ролла

Легенда рок-н-ролла Тина Тёрнер умерла в возрасте 83 лет после продолжительной болезни в своем доме в швейцарском городе Кюснахт. О смерти певицы сообщили на ее официальной странице в Instagram 24 мая. В материале Zakon.kz вспомнил самые яркие моменты жизни и карьеры артистки.

В последние годы Тина Тёрнер страдала от ряда проблем со здоровьем. В 2013 году она пережила инсульт, в 2016-м ей поставили диагноз рак, а в 2017 году певица перенесла трансплантацию почки.

Американская и швейцарская певица, автор песен, актриса и танцовщица родилась 26 ноября 1939 года в Натбуше, штат Теннесси. При рождении будущую легенду рок-н-ролла нарекли Анна Мэй Баллок. Она прожила насыщенную жизнь, наполненную не только яркими победами и триумфами, но и испытаниями. За свою карьеру Тёрнер получила восемь премий "Грэмми" и считалась одной из наиболее влиятельных женщин в музыке.

Появившись на свет в маленьком городке на юге США, малышка даже не могла подозревать, что большинство ее песен станет хитами, она выйдет на авансцену и построит потрясающую карьеру.

RIP Tina Turner. She was simply the best 🎶

Amazingly talented throughout her most active years of the 60s, 70s, 80s and 90s. pic.twitter.com/Mxmav6Nv6O — I❤️Nostalgia (@il0venostalgia) May 24, 2023

Позже она напишет о своем городке полуавтобиографическую песню "Nutbush City Limits" ("Городская черта Натбуш"). Музыкальное произведение будет неоднократно переиздано, а также войдет в одноименный альбом.

Тина Тёрнер начала свою карьеру солисткой группы Ike & Tina Turner Revue, созданной совместно с бывшим мужем Айком Тёрнером. Несмотря на их бурные и скандальные отношения, дуэт выпустил множество хитов, включая отмеченную премией "Грэмми" "Гордую Мэри". При этом петь Тёрнер начала еще в 1960 годах.

Феерический взлет артистки произошел в 1984 году – вышел ее сольный альбом Private Dancer, который имел огромный коммерческий и критический успех. С тех пор было продано более 11 миллионов копий по всему миру. Некоторые источники называют сумму количества в более 20 миллионов. В него вошли такие выдающиеся композиции, как "What's Love Got to Do with It", "Let’s Stay Together". Также с него выпущены такие хиты, как "Better Be Good to Me", достигший первой пятерки в США, и одноименная песня "Private Dancer".

Певицу даже включили в Книгу рекордов Гиннесса за то, что в 1988 году она выступила перед самой большой платной аудиторией – более 188 тыс. человек на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро. В 2001 году одна из дорог штата Теннесси была названа в честь певицы – "Шоссе Тины Тёрнер".

Тину Тёрнер дважды включали в Зал славы рок-н-ролла: впервые в 1991 году вместе с Айком, во второй раз – в 2021 году как сольную исполнительницу. А ее песня What’s Love Got to Do With It, записанная в 1984 году, стала частью всемирного музыкального наследия.

Несмотря на почтенный возраст (81 год), в 2021 году исполнительница выпустила автобиографический фильм, в котором рассказала про свою личную и сценическую жизнь.



Легендарная Тина Тёрнер была не только выдающейся певицей, но и энергичной и харизматичной исполнительницей. Поклонники отмечают ее зажигательные выступления, уникальный стиль, представляющий собой смесь соул, рока и поп-музыки в сочетании с ее мощным хриплым голосом. Именно этот набор качеств и ее необыкновенный тембр произвели революцию в музыкальной индустрии.

Певица включена в список "100 величайших певцов всех времен" по версии журнала Rolling Stone.

На протяжении всей своей карьеры певица выбирала экстремальные сверкающие мини. И не зря. Длину и стройность ее ног сложно было не подчеркнуть. К слову, ноги звезды были застрахованы на огромную сумму – 3,2 миллиона долларов, а грудь на 780 тысяч.

Поклонники нежно вспоминают о певице, переживая ее утрату:

Казахстанская джазовая певица и музыковед Ирэн Аравина подчеркнула, что произошел уход музыкального гения, который непременно оставит свой след. По ее мнению, многие осиротели в связи с кончиной певицы.

"Можно сказать о Тине Тёрнер, что это не только прекрасный музыкант и очень творческий человек, но и фантастический символ эпохи. Это не просто прославленная певица, а артист, который вдохновил музыкой и своим жизненным примером очень многих людей. Сподвигнула ощутить свободу, избавиться от многих проблем. Она боролась за права женщин, пережив личную и очень сложную семейную драму. Но самое фантастическое – ее голос и энергия, которую она принесла в мир. Все ее альбомы настолько жизнерадостны, что просто взрывали аудиторию". Ирен Аравина

Музыковед добавила, что певица начинала свой творческий путь в жанре ритм-н-блюз, но за свое активное творчество охватила огромное количество жанров, поработала со всеми мировыми звездами. Неспроста у певицы столько наград и премий.

"Всемирное признание – это стандарт настоящего артиста. Несмотря ни на что, быть всегда в прекрасной форме, полной оптимизма и бодрости. На сцене она была способна привлечь внимание слушателя даже движением ресниц. Ее энергия зашкаливала! Это была пышущая жизнелюбием женщина. Это сама Жизнь, когда она поет. Этот человек очень многих побудил заниматься музыкой, даже тех, кто никогда об этом не задумывался, но впоследствии сделал музыку целью своей жизни. Тина Тёрнер – прекрасный музыкант в самом высоком смысле этого слова, безмерно любившая музыку. Без нее мир изменился, она навсегда останется в сердцах. Это не тот человек, который принадлежит какой-то моде, ее творчество останется в десятилетиях и даже в веках". Ирэн Аравина





RIP Tina Turner. Was just watching this yesterday 😭 pic.twitter.com/QulEmg3Dmt — GwennieThePooh🌬🍃💚💚💚 (@bwwlc420) May 24, 2023

Свои соболезнования выразили звезды первой величины Наоми Кэмпбелл, Бейонсе, Рианна, отметив, что ее музыка повлияла на каждого из них.

Вместе с тем поклонники певицы по всему миру отдают дань уважения своему кумиру. Многие оставляют цветы и свечи около ее дома в Швейцарии, некоторые приносят записки с цитатами из композиций.

Почтили память Тёрнер и на Каннском фестивале. Во время прохождения гостей по красной дорожке звучала подборка лучших песен исполнительницы.

VIDEO: 'She gave it her all' : Rock queen Tina Turner dies at 83.



Fans commemorate Tina Turner, the trailblazing rocker who died Wednesday at the age of 83. Her powerful voice and imposing stage presence thrilled global audiences for decades pic.twitter.com/dJlTtvgPK2 — AFP News Agency (@AFP) May 25, 2023

В США, где родилась певица, люди возложили цветы и сувениры у ее именной звезды на Аллее славы в Голливуде. Некоторых поклонников весть о смерти певицы застала во время представления мюзикла в ее честь в одном из театров Лондона.