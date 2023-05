Известный теннисист не смог доиграть матч на "Ролан Гаррос" из-за ветрянки

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK"



Накануне, в матче первого круга Открытого чемпионата Франции, Душан Лайович встречался с 71-й ракеткой мира, китайцем Чжан Чжичжэнем. По ходу игры сербский теннисист почувствовал себя плохо и после осмотра медиков вынужден был остановить встречу и сняться с французского турнира, передает журналист Саша Озмо.

#Lajović retires down 1-6 1-4 vs #Zhang who was playing extremely well up to that point. Dušan didn't want to shake Zhang's hand, possibly sick with something contagious?#JustSpeculating #RolandGarros