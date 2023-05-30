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Известный теннисист не смог доиграть матч на "Ролан Гаррос" из-за ветрянки

Теннис Ветрянка РГ-2023 Фото: Instagram/dutzee
53-ый номер мирового рейтинга ATP, сербский теннисист Душан Лайович вынужден был досрочно покинуть нынешний "Ролан Гаррос", не доиграв свой поединок первого круга. Врачи диагностировали у него ветряную оспу, сообщает Zakon.kz.

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Накануне, в матче первого круга Открытого чемпионата Франции, Душан Лайович встречался с 71-й ракеткой мира, китайцем Чжан Чжичжэнем. По ходу игры сербский теннисист почувствовал себя плохо и после осмотра медиков вынужден был остановить встречу и сняться с французского турнира, передает журналист Саша Озмо.

В связи с этой ситуацией соперник Лайовича, Чжан Чжичжэнь автоматически выходит во второй круг состязаний, где поборется с аргентинцем Тьяго Агустином Тиранте. В свою очередь южноамериканец сенсационно обыграл на старте "Ролан Гаррос" 25-ю ракетку мира из Голландии – Ботика ван де Зандсхулпа.

Душан Лайович в неплохой форме подошел к играм в Париже, месяц назад он выиграл турнир АТР 250 в Бане-Луке (Босния и Герцеговина). Тогда на пути к титулу серб обыграл двух игроков из топ-8, сначала своего знаменитого земляка Новака Джоковича, а затем в финале разобрался с россиянином Андреем Рублевым. 

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