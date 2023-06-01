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Моуринью бросил медаль фанату, накричал на судей и сделал заявление

Футбол Реакция специалиста Фото: Instagram/josemourinho
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью и его футболисты накануне проиграли в финале европейского клубного турнира – Лиги Европы. После финального поединка португалец бросил свою медаль одному из болельщиков, вступил в споры с арбитрами и высказался о своей карьере, сообщает Zakon.kz.

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Подопечные португальского специалиста в решающем матче за титул Лиги Европы уступили испанской "Севилье" (1:1, по пенальти 1:4). Стоит отметить, что у Моуринью это первое поражение после пяти победных еврокубковых финалов. Ранее Жозе брал Кубок УЕФА и Лигу чемпионов с "Порту", Лигу чемпионов с "Интером", Лигу Европы с "Манчестер Юнайтед" и Лигу конференций с "Ромой".


Так как португальский тренер получил медаль раньше всех игроков, то он подошел с наградой к трибуне стадиона "Пушкаш Арена" и бросил ее одному из болельщиков. Затем Моуринью устроил перепалку с арбитрами под трибунами после финала Лиги Европы.

После финальных фанфаров Лиги Европы Жозе Моуринью рассказал о своих ближайших планах в итальянском клубе. 

"5 июня у меня начинается отпуск. На данный час ни один клуб мне не звонил, хочу остаться в "Роме", мои игроки заслуживают большего, как и я. Хочу остаться, но с реальными условиями, чтобы выложиться по полной. Если буду покидать клуб, то заранее предупрежу руководство".Жозе Моуринью, главный тренер ФК Рома

Также рулевой "Ромы" выступил перед игроками после финала, где его центральной фразой была "Вся Европа видела вас". Некоторые футболисты, в том числе автор гола в ворота испанцев Пауло Дибала, после этих слов заплакали.

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