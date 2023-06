Моуринью бросил медаль фанату, накричал на судей и сделал заявление

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".



Подопечные португальского специалиста в решающем матче за титул Лиги Европы уступили испанской "Севилье" (1:1, по пенальти 1:4). Стоит отметить, что у Моуринью это первое поражение после пяти победных еврокубковых финалов. Ранее Жозе брал Кубок УЕФА и Лигу чемпионов с "Порту", Лигу чемпионов с "Интером", Лигу Европы с "Манчестер Юнайтед" и Лигу конференций с "Ромой".

Так как португальский тренер получил медаль раньше всех игроков, то он подошел с наградой к трибуне стадиона "Пушкаш Арена" и бросил ее одному из болельщиков. Затем Моуринью устроил перепалку с арбитрами под трибунами после финала Лиги Европы.

После финальных фанфаров Лиги Европы Жозе Моуринью рассказал о своих ближайших планах в итальянском клубе.

Mourinho: “I want to stay at AS Roma but my players deserve more… and I also deserve more”. 🚨🇵🇹 #UEL



“I’m really tired to be manager, head of communication, face of the club going to stay we’ve been robbed…”.



“I want to stay but with right conditions to give my best”. pic.twitter.com/ubEMg08o0Z