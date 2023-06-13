Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Древний обряд провели жители Абайской области

Древний обряд провели жители области Абай Фото: pixabay
Десятки жителей Абайской области собрались для коллективной молитвы и жертвоприношения, которые призваны вызвать дождь в регионе, сообщает Zakon.kz.

В селе Озерки Абайской области жители провели древний обряд тасаттық, во время которого сельчане коллективно помолились и принесли жертву. Так верующие надеются вызывать дождь, который поможет в борьбе с пожарами в регионе, передает AstanaTV.

Согласно прогнозам синоптиков, следующие дни в регионе обещают быть сухими и жаркими. Такая погода мешает тушению пожара, который бушует пятые сутки в природном резервате "Семей орманы".

10 июня стало известно, что при тушении пожара в лесном массиве резервата погибли 14 человек. Все они посмертно представлены к награде. Еще одного пропавшего без вести тракториста ищут полицейские.

12 июня в Казахстане был объявлен общенациональный траур по погибшим.

По прогнозам синоптиков, 13 июня в Абайской области пройдет кратковременный дождь.

Ранее на набережной Костаная жители провели коллективную молитву, призывая дождь. До прочтения намаза местные фермеры принесли в жертву 22 головы скота, мясо от которых раздали нуждающимся.

Читайте также

В Туркестанской области два села отказались от алкоголя

Сотрудники зоопарка пытались продать львят в Караганде

В Шымкенте отменили празднование дня города

Мария Мельникова
Абайская область Пожар в Абайской области
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Касым-Жомарт Токаев
Токаев: Соответствующие органы дали неправильный прогноз по масштабу бедствия
В МВД казахстанцам напомнили о "старой" схеме мошенников
В МВД казахстанцам напомнили о "старой" схеме мошенников
Главное к утру: День траура, награды для погибших, расследование пожара
Главное к утру: День траура, награды для погибших, расследование пожара
Смертельная авария произошла в центре Алматы
Смертельная авария произошла в центре Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления