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Крупный пожар в Абайской области: спасатели отстояли лесничество близ Семея

Крупный пожар в Абайской области: спасатели отстояли лесничество близ Семея Фото: пресс-служба МЧС РК
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана предоставили информация по тушению пожара в Абайской области на утро 13 июня 2023 года, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве заверили, что в настоящее время тушение пожара в Абайской области продолжается, угрозы населенным пунктам нет.

"По результатам аэровизуальной разведки с использованием беспилотного летательного аппарата наблюдалась действующая кромка верхового пожара по направлению от Каштакского лесничества в сторону Семея. Благодаря оперативным действиям и своевременно принятым мерами удалось предотвратить распространение пожара в населенные пункты".Пресс-служба МЧС РК

Также привлеченными вертолетами осуществляются аэровизуальное обследование фронта пожара и сброса воды на очаги пожара. За прошедшие сутки всего осуществлено 546 сбросов воды с объемом более 1500 тонн. С начала пожара всего осуществлено более 1300 сбросов воды объемом порядка 4000 тонн.

По данным МЧС РК, в тушении лесного пожара задействовано более 1800 человек, порядка 350 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и Минобороны.


До настоящего времени на телефоны горячей линии поступило 150 звонков. Телефон горячей линии ДЧС: 8 722 235-38-31.

По данным РГП "Казгидромет", 14 июня прогнозируются: кратковременный дождь (вероятность дождя 60%), гроза, шквал, ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с, с порывами до 23-28 м/с. Температура воздуха ночью +5+10°С, днем +18+23°С.

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О том, что в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив, стало известно 8 июня 2023 года. В результате крупного пожара погибли 14 человек. Их посмертно наградили орденами. Еще один человек числится пропавшим.

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Семьям 14 погибших при тушении пожара в Абайской области выплатят по 7 млн тенге из фонда "Қазақстан халқына" и еще по 2 млн тенге – на каждого несовершеннолетнего ребенка. Какую еще помощь окажут семьям погибших, можете прочитать здесь.

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Казгидромет Абайская область Пожар в Абайской области МЧС РК
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