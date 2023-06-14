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Почему астанчан попросили не паниковать 14 июня

Почему астанчан попросили не паниковать 14 июня Фото: unsplash
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Астаны обратились к жителям и гостям столицы, которых попросили сохранять спокойствие и не паниковать, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения, ДЧС Астаны 14 июня 2023 года в 9:55 будет проводить проверку системы оповещения гражданской защиты с включением электросирен.

"Просим сохранять спокойствие и не поддаваться панике", – обратились к жителям и гостям столицы в ДЧС.

В Казахстане республиканская проверка системы оповещения гражданской защиты была проведена 1 марта 2023 года в рамках Всемирного дня гражданской обороны.

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