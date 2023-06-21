Александр Бублик разгромил соперника на турнире в Германии

Лучший теннисист Казахстана сыграл в рамках первого круга на травяном турнире одиночного разряда в Халле, Германия, и разгромил соперника из Хорватии, сообщает Zakon.kz.

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Встреча Бублика (48-я ракетка мира) с хорватским спортсменом Борной Чоричем (14-я ракетка мира) прошла в рамках 1/16 финала турнира. Казахстанец одержал разгромную победу в двух сетах. Игра, длившаяся час и восемь минут, закончилась со счетом 6:3, 6:1, пишет Sports.kz.

Следующая игра Александра Бублика пройдет с победителем пары Сафиуллин – Штруфф.

20 июня третья ракетка мира, представительница Казахстана, Елена Рыбакина вышла в следующую стадию травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), разгромив российскую теннисистку Полину Кудерметову.