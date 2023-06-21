Все для машиниста и бригады: в АО "АрселорМиттал Темиртау" приобрели локомотив
Это третий подобный тепловоз, приобретенный по инвестиционной программе Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау", направленной на улучшение и обновление локомотивного парка КПТУ.
"Локомотив отвечает современным технологическим и экологическим нормам и стандартам, обладает улучшенными техническими характеристиками, эргономикой кабины машиниста, оборудован системой климат-контроля и системами контроля".Начальник службы подвижного состава КПТУ Игорь Бударин
Фото: пресс-служба АО "АрселорМиттал Темиртау"
В новом тепловозе улучшены условия труда локомотивной бригады: помимо климат-контроля в кабине установлена повышенная шумоизоляция, виброгасящие сиденья, электронная система управления. Машинист тепловоза Карагандинского погрузочно-транспортного управления Виктор Наумов уже успел оценить удобство нового локомотива.
"На предприятии проработал 28 лет, имел дело с различными типами тепловозов, – рассказывает Виктор Алексеевич. – Этот ТЭМ18ДМ пока готовлю к работе. Отмечу разницу с более старыми моделями – это комфорт, уют, технологии. Все для машиниста и для бригады. Можно работать и не уставать. Машина новая, все работает, впечатления на высоте!"
В дальнейшем, помимо продолжения обновления локомотивного парка, КПТУ планирует приобретение диагностического и ремонтного оборудования для обслуживания этой модели локомотивов.