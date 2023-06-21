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Все для машиниста и бригады: в АО "АрселорМиттал Темиртау" приобрели локомотив

Все для машиниста и бригады: в АО "АрселорМиттал Темиртау" приобрели локомотив Фото: пресс-служба АО "АрселорМиттал Темиртау"
В Карагандинском погрузочно-транспортном управлении Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" обновление – локомотив ТЭМ18ДМ.

Это третий подобный тепловоз, приобретенный по инвестиционной программе Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау", направленной на улучшение и обновление локомотивного парка КПТУ.

"Локомотив отвечает современным технологическим и экологическим нормам и стандартам, обладает улучшенными техническими характеристиками, эргономикой кабины машиниста, оборудован системой климат-контроля и системами контроля".Начальник службы подвижного состава КПТУ Игорь Бударин
Все для машиниста и бригады: в АО

Фото: пресс-служба АО "АрселорМиттал Темиртау"

В новом тепловозе улучшены условия труда локомотивной бригады: помимо климат-контроля в кабине установлена повышенная шумоизоляция, виброгасящие сиденья, электронная система управления. Машинист тепловоза Карагандинского погрузочно-транспортного управления Виктор Наумов уже успел оценить удобство нового локомотива.

"На предприятии проработал 28 лет, имел дело с различными типами тепловозов, – рассказывает Виктор Алексеевич. – Этот ТЭМ18ДМ пока готовлю к работе. Отмечу разницу с более старыми моделями – это комфорт, уют, технологии. Все для машиниста и для бригады. Можно работать и не уставать. Машина новая, все работает, впечатления на высоте!"

В дальнейшем, помимо продолжения обновления локомотивного парка, КПТУ планирует приобретение диагностического и ремонтного оборудования для обслуживания этой модели локомотивов.

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Анастасия Московчук
АрселорМиттал Карагандинская область
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