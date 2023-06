Капитан лучшего клуба Европы собрался уходить в "Барселону"

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".



По информации инсайдера Фабрицио Романо, "каталонцы" получили добро на регистрацию футболиста в свой состав. 32-летний игрок сможет покинуть "горожан" в качестве свободного агента. По сообщению источника, Гюндоган уже подписал контракт с "Барселоной" на два сезона с возможностью продления еще на один год.

Ilkay Gündogan to Barcelona, here we go! Final approval arrived on club side to register him as new signing, green light from the player. It’s done deal, signed few minutes ago. 🚨🔵🔴 #FCB



Gündogan has agreed a two year deal valid until June 2025 with option for further year. pic.twitter.com/Gr467hNBms