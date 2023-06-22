Капитан лучшего клуба Европы собрался уходить в "Барселону"

Немецкий полузащитник английского "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган, который недавно стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, планирует надеть майку каталонской "Барселоны", сообщает Zakon.kz.

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По информации инсайдера Фабрицио Романо, "каталонцы" получили добро на регистрацию футболиста в свой состав. 32-летний игрок сможет покинуть "горожан" в качестве свободного агента. По сообщению источника, Гюндоган уже подписал контракт с "Барселоной" на два сезона с возможностью продления еще на один год.

Ilkay Gündogan to Barcelona, here we go! Final approval arrived on club side to register him as new signing, green light from the player. It’s done deal, signed few minutes ago. 🚨🔵🔴 #FCB



Gündogan has agreed a two year deal valid until June 2025 with option for further year. pic.twitter.com/Gr467hNBms — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2023

В прошедшем сезоне английского первенства Илькай сыграл 31 игру, где отметился 8 голами. В форме "Манчестер Сити" немецкий полузащитник добился футбольного "требла": завоевал титул чемпиона АПЛ, Кубка Англии и Лиги чемпионов УЕФА.





Фото: Instagram/ilkayguendogan

Илькай Гюндоган выступает за "МСити" с 2016 года, когда перешел из дортмундской "Боруссии" за 27 млн евро. Сейчас примерная цена немецкого игрока на футбольным рынке, согласно Transfermarkt, составляет 20 млн евро.

Он является игроком сборной Германии, в составе "Бундестим" играл на Чемпионате Европы 2012 года, где выиграл бронзовые медали.

