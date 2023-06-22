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Капитан лучшего клуба Европы собрался уходить в "Барселону"

Футбол Переход Барселона Фото: Instagram/ilkayguendogan
Немецкий полузащитник английского "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган, который недавно стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, планирует надеть майку каталонской "Барселоны", сообщает Zakon.kz.

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По информации инсайдера Фабрицио Романо, "каталонцы" получили добро на регистрацию футболиста в свой состав. 32-летний игрок сможет покинуть "горожан" в качестве свободного агента. По сообщению источника, Гюндоган уже подписал контракт с "Барселоной" на два сезона с возможностью продления еще на один год.

В прошедшем сезоне английского первенства Илькай сыграл 31 игру, где отметился 8 голами. В форме "Манчестер Сити" немецкий полузащитник добился футбольного "требла": завоевал титул чемпиона АПЛ, Кубка Англии и Лиги чемпионов УЕФА.

Футбол Переход Барселона

Фото: Instagram/ilkayguendogan

Илькай Гюндоган выступает за "МСити" с 2016 года, когда перешел из дортмундской "Боруссии" за 27 млн евро. Сейчас примерная цена немецкого игрока на футбольным рынке, согласно Transfermarkt, составляет 20 млн евро. 

Он является игроком сборной Германии, в составе "Бундестим" играл на Чемпионате Европы 2012 года, где выиграл бронзовые медали.

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Барселона ФК Манчестер сити УЕФА
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