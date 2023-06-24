Владимир Путин выступил с обращением
Обращение началось в 13:00 по времени Астаны и длилось около 5 минут.
Основной посыл президента РФ:
- обратился к россиянам, военным и силовым ведомствам.
- призвал к единству, консолидации и ответственности.
- "Мы столкнулись с предательством, непомерные амбиции привели к измене России".
- "Тот, кто организовал военный мятеж, предали Россию, и ответят за это".
- "Как гражданин России я сделаю всё, чтобы отстоять страну, будут предприняты решительные действия".
С полным текстом обращения можно ознакомиться по ссылке.
Утром 24 июня в Кремле заявили о попытке вооруженного мятежа. По данным российских СМИ, в ночь на 24 июня в Ростовской области участники ЧВК "Вагнер" предприняли попытку военного мятежа. Об этом стало известно после сообщений, поступивших от руководителя военной компании Евгения Пригожина. В его отношении завели уголовное дело.
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