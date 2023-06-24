Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в прямом эфире, сообщает Zakon.kz.

Обращение началось в 13:00 по времени Астаны и длилось около 5 минут.





Основной посыл президента РФ:

обратился к россиянам, военным и силовым ведомствам.

призвал к единству, консолидации и ответственности.

"Мы столкнулись с предательством, непомерные амбиции привели к измене России".

"Тот, кто организовал военный мятеж, предали Россию, и ответят за это".

"Как гражданин России я сделаю всё, чтобы отстоять страну, будут предприняты решительные действия".

С полным текстом обращения можно ознакомиться по ссылке.

Утром 24 июня в Кремле заявили о попытке вооруженного мятежа. По данным российских СМИ, в ночь на 24 июня в Ростовской области участники ЧВК "Вагнер" предприняли попытку военного мятежа. Об этом стало известно после сообщений, поступивших от руководителя военной компании Евгения Пригожина. В его отношении завели уголовное дело.

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В Москве и области начались антитеррористические мероприятия. Ограничительные меры введены в связи с попыткой вооруженного мятежа руководителя ЧВК "Вагнер" Пригожина. Затем в Москве и Московской области ввели режим контртеррористической операции.

Посольство РК в РФ попросило казахстанцев воздержаться от посещения регионов России, приграничных с Украиной, в связи с имеющимися угрозами безопасности.

Министерство обороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер".

