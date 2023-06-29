Останки погибших в батискафе "Титан" нашли военные США

Береговая охрана США обнаружила останки, предположительно, принадлежащие погибшим в батискафе "Титан", сообщает Zakon.kz.

В ночь на 29 июня береговая охрана США сообщила, что были найдены предположительно останки членов команды, находившихся в Батискафе "Титан". Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает РИА Новости.

"Я благодарен за скоординированную международную и межведомственную поддержку в восстановлении и сохранении этих важных доказательств на экстремальных морских расстояниях и глубинах", – заявил капитан Джейсон Нойбауэр, глава комиссии по расследованию крушения "Титана".

Сообщается, что теперь медики приступят к изучению поднятых останков. Они будут проводить "формальный анализ" аккуратно поднятых тел, которые извлекли из под обломков судна.

28 июня стало известно, что поисковики обнаружили и подняли на поверхность обломки батискафа "Титан". Их доставили в Канаду.

Батискаф "Титан", направлявшийся к месту крушения "Титаника", пропал в Атлантическом океане 19 июня. 22 июня в районе 14:00 на подлодке закончился кислород. 23 июня стало известно, что в Атлантике нашли части пропавшего батискафа. Позже пассажиров "Титана" официально признали погибшими. 26 июня стало известно, что в США начали расследование катастрофы батискафа "Титан".