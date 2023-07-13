Астанчанин рассмешил казахстанцев необычным решением спастись от жары

В социальных сети TikTok набирает просмотры видео, на котором житель Астаны переместил свою постель во двор дома, сообщает Zakon.kz.

"Проблему жары наши предки решали очень просто – устанавливали кондер в юрту и ночевали под открытым небом. Поэтому удивляться тут нечего. Один номад в Астане, вместо того, чтобы потеть июльскими ночами, перекочевал во двор. Как положено, расстелил постель, и расположился под турником", – комментирует автор видео.





Астанчанина, изнывающего от жары, пользователи сети поддержали такими комментариями:



Может у человека сердце больное, поэтому не выдержал и лег спать на улице.

Молодец, додумался! Его разбудит обеденный дождик. А что так можно было???

Практически на всей территории Казахстана в течение этой недели термометры показывают плюс 35 и выше. О том, откуда пришла эта аномально долгая жара и когда она завершится, а главное, как ее пережить можно узнать в этом материале.

