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Астанчанин рассмешил казахстанцев необычным решением спастись от жары

астанчанин уснул на улице Фото: скриншот видео
В социальных сети TikTok набирает просмотры видео, на котором житель Астаны переместил свою постель во двор дома, сообщает Zakon.kz.
"Проблему жары наши предки решали очень просто – устанавливали кондер в юрту и ночевали под открытым небом. Поэтому удивляться тут нечего. Один номад в Астане, вместо того, чтобы потеть июльскими ночами, перекочевал во двор. Как положено, расстелил постель, и расположился под турником", – комментирует автор видео.


Астанчанина, изнывающего от жары, пользователи сети поддержали такими комментариями:

  • Может у человека сердце больное, поэтому не выдержал и лег спать на улице.
  • Молодец, додумался!
  • Его разбудит обеденный дождик.
  • А что так можно было???

Практически на всей территории Казахстана в течение этой недели термометры показывают плюс 35 и выше. О том, откуда пришла эта аномально долгая жара и когда она завершится, а главное, как ее пережить можно узнать в этом материале.

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Николай Ежелев
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