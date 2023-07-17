Падение из окон - главная причина травматизма и смертности детей в городах - МЧС

Одной из главных причин детского травматизма и смертности в городах МЧС называет падение из окон. В ведомстве корреспонденту Zakon.kz рассказали, почему так происходит, и как этого избежать.

На вопросы отвечал главный специалист управления предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК, капитан гражданской защиты Бексултан Али.

- Бексултан, поделитесь статистикой выпадения из окон детей за последние три года?

- Падение детей из окна – является одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах. Дети очень уязвимы перед раскрытым окном из-за естественной любознательности.

По нашим данным, в 2021 году было зарегистрировано 125 случаев выпадения детей из окон, из них 25 со смертельным исходом. В 2022 году уже 123 случая, из них 10 смертельных, а за семь месяцев текущего года 93 случая, из них 15 со смертельным исходом. Это все случаи касаются детей. В большинстве случаев выпадают дети до пяти лет.

Согласен, что статистика в этом году увеличилась. В принципе стало больше поступать обращений, в СМИ эти случаи освещаются активно.

Статистику мы ведем только по поступившим к нам обращениям. Не во всех случаях люди обращаются в МЧС. Бывают случаи, когда ребенок выпал, и родители уже звонят не в 112, а сразу в скорую помощь. Потому что нужно спасти жизнь в первую очередь. В таких случаях мы стараемся делать сверку. Но все же каждая служба регистрирует свои вызовы самостоятельно.

Падение детей нас очень тревожит. Они самая уязвимая категория. За ними нужно присматривать. Совершать меры предупредительного характера.

- Каковы основные причины падения детей из окон?

- Как показывает статистика, падение детей из окон многоквартирных жилых домов происходят по причине оставления детей без присмотра родителей и невнимательного отношения и безответственности взрослых, находящихся рядом. Родители могут оставить ребенка и уйти по своим делам. Иногда даже на пять минут - в магазин или еще куда-то. Либо открывают окна и уходят в другую комнату, занимаясь домашними делами. Такие случаи часто происходят.

К сожалению, в большинстве случаев звонки поступают уже после трагического случая. Потому что падение из окна происходит одномоментно и быстро. У нас не так много случаев, когда удавалось спасти детей. В основном звонки поступают, когда ребенок уже на другой стороне окна на подоконнике ходит.

- А если звонок поступил, то каков алгоритм действий подразделений МЧС?

- Как поступает звонок, мы сразу направляем оперативно-спасательный отряд. Они передвигаются быстрее, чем пожарные отряды, на малогабаритных машинах. И одновременно мы вызываем полицию и скорую помощь. Ориентировочное время прибытия 7-10 минут.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда берут с собой спасательное снаряжение - альпинистское снаряжение, чтобы переместиться с одного балкона на другой. Болгарки есть - если вдруг нужно вызволить, открыть дверь. Бывает, что дети остаются дома одни, родителей нет, нужно ломать дверь, чтобы зайти.

- Можете ли вы назвать какой-то уникальный случай спасения ребенка?

- Сейчас мы многое видим в соцсетях. Но все случаи важны. Человек, спасающий ребенка, уже герой. Независимо оттого, при каких обстоятельствах и условиях он спас. Отдельно выделить какой-то случай или спасение человека, на мой взгляд, невозможно.

Все случаи независимо оттого привело к травме или к смерти - все они очень важны. Тем более, когда речь идет о детях. В первую очередь это ответственность родителей. Они должны следить за ребенком.

- Можете дать рекомендации по защите детей от выпадения из окон?

- Все эти рекомендации для родителей, потому что падение детей происходит часто из-за невнимательного их отношения. В первую очередь, конечно, не нужно оставлять детей дома одних. Это первое и самое главное правило. Также если открываете окно, чтобы проветрить комнату, нужно убедиться, что ребенок находится под присмотром. Нельзя допускать, чтобы ребенок выходил на балкон один. Надо убирать мебель от окон на большое расстояние, чтобы ребенок не мог залезть на окно или балкон. И, конечно, немаловажный момент здесь - нельзя никогда учить маленького ребенка, как открывать окно. Любознательность детей иногда доводит до того, что ребенок открывает окно, опирается на москитную сетку, чтобы увидеть происходящее внизу. Ребенок думает, что может опереться на нее, в итоге падает.

Конечно, нужно установить блокираторы и замки на окна - это самая надежная защита.

Нужно еще и помнить, что в случае выпадения ребенка из окна 119 статья Уголовного кодекса предусматривает привлечение к ответственности родителей за халатное отношение, повлекшее нанесение вреда здоровью или смерть. Этим занимаются уже органы внутренних дел.



Хочется также отметить, что в 2023 году были обновлены строительные нормы в отношении жилых и многоквартирных зданий. В настоящее время, в соответствии со строительными нормами (СН РК 3.02-01-2023 "Здания жилые многоквартирные") при проектировании и строительстве зданий должны учитываться мероприятия по недопущению случайного выпадения людей из окон, а также для защиты детей от падений, оконные блоки должны быть укомплектованы замками безопасности. Согласно документу, проектирование и строительство зданий жилых многоквартирных, осуществляются с учетом мероприятий по недопущению случайного выпадения людей из открывающихся элементов оконных конструкций. В целях предотвращения травматизма и возможности выпадения детей, оконные блоки должны быть укомплектованы замками безопасности

Согласно ГОСТ 23166-99 "Блоки оконные. Общие технические условия" конструкции оконных блоков должны быть безопасными в эксплуатации и обслуживании за счет комплектации специальными замками безопасности, блокирующими распашное открывание створки окна.

Во многих современных домах я вижу такие устройства, но, к сожалению, не во всех.



Что касается решеток, то в народе есть такое противоречивое мнение по этому поводу. Возьмем даже случай с Аскаром Забикулиным (пожарный cпас несколько человек из горящей квартиры, куда проник через окно, в результате ожогов он погиб. - прим.ред.). Если бы решетка была, как бы он залез? То есть устанавливать решетки или что-то другое - это уже право собственника. Кто-то устанавливает железные решетки, кому-то достаточно блокировку поставить.

- Какую профилактическую работу по недопущению падения детей из окон проводит МЧС?

- Проводим профилактику через СМИ, есть видеоролики, сообщаем о таких случаях. Есть видеоролик, который я даже сам снимал. Делаем обходы. Посещаем КСК, говорим об этом, в том числе о строительных нормах. Через брошюры, инструктажи. Но, конечно, сейчас наиболее доходчиво и эффективно это делать через соцсети. Если есть возможность, мы через громкоговорители вещаем. В торговых центрах крупных размещаем.





В моей практике был случай, когда я обходил дома и встретил бабушку, объяснял ей правила пожарной безопасности. Она отапливала дом печкой. Сказала, что уже давно живет и все эти правила знает наизусть. А на следующий день я уже заступил на дежурство в качестве дознавателя и собирал материалы по пожарам. И попал в тот же дом, где был, к этой бабушке. Случаев очень много, и зачастую происходят они из-за неосторожности. Никто от этого не застрахован, и произойти все может в один миг.