ТРЦ "заминировали" в Алматы

В Алматы 18 июля 2023 года "заминировали" один из торгово-развлекательных центров, сообщает Zakon.kz.

Видео с толпой людей у ТРЦ опубликовали в одном из Instagram-пабликов.

Как рассказали редакции Zakon.kz в городском департаменте полиции, сообщение о якобы взрывном устройстве на территории кинотеатра в одном из ТРЦ поступило в 16:25.

"Согласно алгоритму реагирования на такого рода сообщения, к объекту подтянулись экстренные и оперативные службы города. Саперными подразделениями был проведен комиссионный осмотр, взрывного устройства не обнаружено". Пресс-служба ДП Алматы

В полиции отметили, что в настоящее время устанавливается личность анонима, который будет привлечен к уголовной ответственности по ст. 273 УК РК.

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