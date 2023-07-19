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Не подкоп: в суде раскрыли новые подробности побега Серика Кудебаева

Подробности побега Серика Кудебаева раскрыли в суде Фото: пресс-служба МВД РК
Ранее Генеральная прокуратура заявляла, что экс-глава ДП Алматинской области Серик Кудебаев сбежал из Казахстана через подкоп, сообщает Zakon.kz.

18 июля Кегенский районный суд Алматинской области рассмотрел уголовное дело в отношении Серика Кудебаева по факту умышленного незаконного пересечения государственной границы Казахстана вне пунктов пропуска. 

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Генпрокуратура: Кудебаев сбежал из Казахстана через подкоп

Суд установил, что подсудимый 15 марта 2023 года примерно в 4:30 минут в Кегенском районе поднял нижний ярус заграждения спирального барьера безопасности из колючей проволоки и пересек казахстанско-кыргызстанскую границу вне пункта пропуска. Позже Кудебаев вылетел в Турцию через аэропорт "Манас". После задержания его экстрадировали в Казахстан.

Серик Кудебаев получил новый срок за побег из страны. Ему назначили дополнительно шесть месяцев лишения свободы. 

Ранее его адвокат просил суд назначить генерал-майору штраф за побег из страны в размере до 1000 МРП (более 3 млн тенге).

13 мая 2022 года стало известно, что Серика Кудебаева признали подозреваемым по делу о январских событиях. В Генпрокуратуре сообщили, что бывшего начальника Департамента полиции Алматинской области обвиняют в "бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия". Сам Кудебаев представил собственную версию событий и рассказал, почему во время январских беспорядков покинул Талдыкорган.

В начале апреля он не явился в суд и сбежал из страны (сначала в Кыргызстан, затем в Турцию), после чего его объявили в международный розыск. Менее чем через месяц Серика Кудебаева задержали в Турции и доставили в Казахстан.

Его осудили на 10 лет, однако он подал апелляционную жалобу.

Серик Кудебаев был начальником Департамента полиции Алматинской области с января 2020 года. 18 февраля 2022 года он уволился из органов внутренних дел по собственному желанию.

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