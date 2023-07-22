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В Астане построят мост через реку Есиль

В Астане построят мост через реку Есиль Фото: пресс-служба акимата города Астаны
В Астане ведутся работы по реконструкции и строительству ряда мостов: строительство моста по Тауелсиздик, реконструкция путепровода по шоссе Алаш - Богенбай батыра, ремонт путепровода по ул. Пушкина ("Можайский" мост), сообщает Zakon.kz.

Также ведутся работы по строительству транспортной развязки на пересечении пр.Тілендиева - ул.Ш.Бейсековой. Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр и аким Астаны Женис Касымбек ознакомились с ходом строительства дорожных работ и перспективными планами по развитию дорожно-транспортной сети, передает официальный сайт акимата города.

К примеру, ведется проектирование моста через реку Есиль по улице Кенесары (в районе университета КазГЮУ).

Планируется, что строительство моста начнется в следующем году.

В текущем же году будет завершено строительство моста по Тауелсиздик. Данный мост позволит значительно разгрузить движение на дорогах: обеспечить дополнительную связь пр.Тауелсиздик, района нового ЖД вокзала, пр.Кошкарбаева, ул.Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, ул.Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, пр.Момышулы с левобережьем и др.

В текущем году будет построено и отремонтировано более 70 улиц.

  • ул. Керей,
  • Жанибек хандар от пр.Кабанбай батыра до ул. Сауран,
  • пр.Мангилик Ел от Триумфальной арки до ул.Хусейн бен Талал,
  • Гумар Караш,
  • Кордай,
  • Бурабай,
  • Белжайлау,
  • Кенесары от ул.Габдуллина до пр.Республики,
  • Валиханова от ул.Кравцова до пр.Богенбай батыра,
  • Ташенова от пр.Республики до ул.Амман,
  • ул.Иманбаева от ул.Иманова до ул.Кенесары,
  • пр.Аль-Фараби от ш.Алаш до ул.Пушкина,
  • пр.Женис от пр.Богенбай батыра до ул.Кенесары,
  • строительство ул.Енбекшилер от пр.Улы дала до ул.Бухар Жырау,
  • ул.Рыскулова от пр.Мангилик Ел до ул.Кайсенова,
  • проспекты Сарыарка, Р.Кошкарбаева и др.

Еще 300 улиц будут охвачены текущим ремонтом. Часть работ уже завешена.

Кроме того, в текущем году на маршруты будет поставлено 400 новых автобусов. 90 из них уже прибыли в город.

Ранее стало известно, что движение на одном из столичных перекрестков перекроют до 6 августа.

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