В Астане построят мост через реку Есиль
Также ведутся работы по строительству транспортной развязки на пересечении пр.Тілендиева - ул.Ш.Бейсековой. Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр и аким Астаны Женис Касымбек ознакомились с ходом строительства дорожных работ и перспективными планами по развитию дорожно-транспортной сети, передает официальный сайт акимата города.
К примеру, ведется проектирование моста через реку Есиль по улице Кенесары (в районе университета КазГЮУ).
Планируется, что строительство моста начнется в следующем году.
В текущем же году будет завершено строительство моста по Тауелсиздик. Данный мост позволит значительно разгрузить движение на дорогах: обеспечить дополнительную связь пр.Тауелсиздик, района нового ЖД вокзала, пр.Кошкарбаева, ул.Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, ул.Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, пр.Момышулы с левобережьем и др.
В текущем году будет построено и отремонтировано более 70 улиц.
- ул. Керей,
- Жанибек хандар от пр.Кабанбай батыра до ул. Сауран,
- пр.Мангилик Ел от Триумфальной арки до ул.Хусейн бен Талал,
- Гумар Караш,
- Кордай,
- Бурабай,
- Белжайлау,
- Кенесары от ул.Габдуллина до пр.Республики,
- Валиханова от ул.Кравцова до пр.Богенбай батыра,
- Ташенова от пр.Республики до ул.Амман,
- ул.Иманбаева от ул.Иманова до ул.Кенесары,
- пр.Аль-Фараби от ш.Алаш до ул.Пушкина,
- пр.Женис от пр.Богенбай батыра до ул.Кенесары,
- строительство ул.Енбекшилер от пр.Улы дала до ул.Бухар Жырау,
- ул.Рыскулова от пр.Мангилик Ел до ул.Кайсенова,
- проспекты Сарыарка, Р.Кошкарбаева и др.
Еще 300 улиц будут охвачены текущим ремонтом. Часть работ уже завешена.
Кроме того, в текущем году на маршруты будет поставлено 400 новых автобусов. 90 из них уже прибыли в город.
Ранее стало известно, что движение на одном из столичных перекрестков перекроют до 6 августа.