В Астане построят мост через реку Есиль

В Астане ведутся работы по реконструкции и строительству ряда мостов: строительство моста по Тауелсиздик, реконструкция путепровода по шоссе Алаш - Богенбай батыра, ремонт путепровода по ул. Пушкина ("Можайский" мост), сообщает Zakon.kz.

Также ведутся работы по строительству транспортной развязки на пересечении пр.Тілендиева - ул.Ш.Бейсековой. Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр и аким Астаны Женис Касымбек ознакомились с ходом строительства дорожных работ и перспективными планами по развитию дорожно-транспортной сети, передает официальный сайт акимата города.

К примеру, ведется проектирование моста через реку Есиль по улице Кенесары (в районе университета КазГЮУ).

Планируется, что строительство моста начнется в следующем году.

В текущем же году будет завершено строительство моста по Тауелсиздик. Данный мост позволит значительно разгрузить движение на дорогах: обеспечить дополнительную связь пр.Тауелсиздик, района нового ЖД вокзала, пр.Кошкарбаева, ул.Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, ул.Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, пр.Момышулы с левобережьем и др.

В текущем году будет построено и отремонтировано более 70 улиц.

ул. Керей,

Жанибек хандар от пр.Кабанбай батыра до ул. Сауран,

пр.Мангилик Ел от Триумфальной арки до ул.Хусейн бен Талал,

Гумар Караш,

Кордай,

Бурабай,

Белжайлау,

Кенесары от ул.Габдуллина до пр.Республики,

Валиханова от ул.Кравцова до пр.Богенбай батыра,

Ташенова от пр.Республики до ул.Амман,

ул.Иманбаева от ул.Иманова до ул.Кенесары,

пр.Аль-Фараби от ш.Алаш до ул.Пушкина,

пр.Женис от пр.Богенбай батыра до ул.Кенесары,

строительство ул.Енбекшилер от пр.Улы дала до ул.Бухар Жырау,

ул.Рыскулова от пр.Мангилик Ел до ул.Кайсенова,

проспекты Сарыарка, Р.Кошкарбаева и др.

Еще 300 улиц будут охвачены текущим ремонтом. Часть работ уже завешена.

Кроме того, в текущем году на маршруты будет поставлено 400 новых автобусов. 90 из них уже прибыли в город.

Ранее стало известно, что движение на одном из столичных перекрестков перекроют до 6 августа.