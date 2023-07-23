Потолок рухнул в квартире 200-летней многоэтажки Уральска

В одной из квартир двухэтажного жилого дома, которому более двух сотен лет, обрушился потолок. К счастью, в этот момент в квартире никого не было и люди не пострадали, сообщает Zakon.kz.

Потолок в кухне квартиры на втором этаже двухэтажного жилого дома обрушился в тот момент, когда дома, по счастливой случайности, не было никого, передает 24kz.

"Когда пришли с работы домой, ужаснулись: на кухне полная разруха. Штукатурка лежит на полу, на мебели, на газовой плите. Хорошо, что дома не оказалось нашего сына. Ему шесть лет. Ребёнок бы испугался". Бауржан Кусаналиев, житель квартиры

Как говорят жильцы двухэтажного дома, состояние здание давно тревожит жильцов. При этом, потолок уже обваливался тут: в одной из квартир он упал полностью. Но поделать жильцы ничего не могут, живут в условиях опасности.

"Мы здесь на Пушкина,15 проживаем с 2005 года. На то время было уже (состояние дома) аварийное было. У соседей в одиннадцатой квартире потолок вообще полностью обвалился. Состояние, как видите, совсем невозможно жить. Деваться некуда. Приходится здесь жить". Гульмайра Нугманова, жительница дома

Дело в том, что признавать аварийным дом в акимате не будут. Это должны сделать жильцы за свой счет. Для этого необходимо провести техническую экспертизу.

"После этого, мы со стороны государства можем помочь уже организовать программу реновации. И вместе с жителями и вместе с застройщиками объявить меморандум, после этого, если застройщик заинтересован в этом участке, то он уже будет переселять этих жильцов на другие квартиры арендуемые, которые будет оплачивать сам застройщик". Багдат Рафаил, заведующий сектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Уральска

Всего в Уральске 55 многоквартирных домов признали аварийными. С начала реализации программы реновации местные власти снесли 29 строений. На их месте построили и ввели в эксплуатацию 13 домов.

11 июля 2023 года Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития Астаны заявил, что необходимо упорядочить строительство жилья. Кроме того, по его словам, "богатые кварталы и настоящие трущобы, полуразрушенные здания – это не наш путь".