Финансовый прогноз от нумеролога: кого ждут солидные суммы и крупные проекты под конец июля

По словам нумеролога Адемы Мауленовой конец июля обещает быть успешным. Большинство казахстанцев ожидают крупные проекты и стабильность в финансовом плане. Кого в Казахстане ждут солидные суммы, крупные проекты и денежное изобилие – в финансовом прогнозе от Zakon.kz.

Однако, нумерология дело индивидуальное, поэтому, как отмечает эксперт в нумерологии, конец июля для кого-то действительно станет взлетом в финансовом плане, а кому-то повезет не очень.

Так, например, у казахстанцев, рожденных с 21 декабря по 19 января эпических финансовых взлетов не ожидается, но и сразу им расстраиваться не стоит рассказывает нумеролог, поскольку август обещает быть изумительным в финансовом плане.

"У казахстанцев, рожденных с 21 декабря по 19 января в конце июля наблюдается стабильность в их денежной сфере. Мое предупреждение им – будьте благоразумными в вопросах кредитов и займов. Одалживать деньги вообще сейчас не стоит – есть риск, что долг вам просто не вернут". Адема Мауленова

А вот под конец июля денежное изобилие ждет людей, который родились в период с 20 января по 19 февраля.

"Рожденных с 20 января по 19 февраля ждет успех. Возможно, у вас появится солидная сумма на покупку недвижимости, поездку в крутое путешествие или дорогой подарок близкому человеку. Траты в любом случае обещают быть приятными". Адема Мауленова

Большой "куш" могут в конце июля сорвать и казахстанцы, которые родились 20 февраля по 20 марта. По словам нумеролога, небывалая денежная удача будет сопутствовать им целую неделю. Деньги в их жизни появятся неожиданно. Однако, эксперт советует не сорить деньгами и грамотно распределять свой бюджет.

"Для людей, которые родились 20 февраля по 20 марта конец июля станет временем небывалой денежной удачи и финансовых возможностей. Средства будут приходить легко и даже оттуда, откуда вы их совсем не ждете. Только должна предупредить, что такое крупное везение в вашей жизни не навсегда. Позаботьтесь о том, чтобы у вас была хорошая финансовая подушка". Адема Мауленова

Нумеролог предупреждает и тех, кто родился с 21 марта по 20 апреля. На этой неделе вам будет не до отдыха. Но и жаловаться точно не придется. Ведь пока другие будут нежиться на курортах, они смогут заложить фундамент своего финансового будущего. По словам Адемы Мауленовой, если очень хорошо постараться, то можно даже отложить средства на будущие проекты.

Вот только на этой неделе не всем так повезет, прогнозирует эксперт. Быть осторожными в финансовом плане нумеролог советует казахстанцам, которые родились с 21 апреля по 21 мая.

"Казахстанцы, рожденные с 21 апреля по 21 мая могут погнаться за двумя зайцами и в итоге не поймать ни одного. На этой неделе будьте осмотрительнее с инвестициями, потому что они могут оказаться перспективными только на первый взгляд. Советую соглашаться лишь на хорошо обдуманные денежные вложения. Лучше вкладывать свои сбережения в обучающие курсы". Адема Мауленова

На этой неделе свои финансовые горизонты могут расширить казахстанцы, которые родились с 22 мая по 21 июня. Самое главное им нужно следовать тщательно разработанной стратегий и строго следовать намеченному плану. В конце июля их также ожидает деловое партнерство, рассказывает нумеролог. По прогнозу эксперта командная работа в этом периоде – залог успешного бизнес-продвижения.

В последнюю неделю июля удача улыбнется и казахстанцам, которые родились в период с 22 июня по 22 июля.

"Рожденные с 22 июня по 22 июля должны побороть свою природную недоверчивость, чтобы не упустить неожиданные деньги. Они могут прийти со старых проектов или же в виде давно забытого долга, или даже как крупный выигрыш. Суть в том, чтобы не закрыть такой финансовый поток собственной подозрительностью, а принять эти нежданные блага с максимальной благодарностью к Вселенной". Адема Мауленова

По прогнозу нумеролога, настоящее денежное изобилие ожидается в конце июля также у казахстанцев, которые родились с 23 июля по 22 августа. На этой неделе их ожидает карьерный рост, благодаря которому они могут спокойно увеличить свои финансы. Им эксперт советует рисковать и самое главное – верить в себя.

"Казахстанцы, которые родились с 23 июля по 22 августа на этой неделе финансовая удача полностью будет на вашей стороне. Только сидеть сложа руки и просто принимать подарки судьбы я не советую. Вам будут предоставлены возможности раскрутить те дела или проекты, которые раньше казались слишком рискованным. Взвесьте все "за" и "против" и подумайте еще раз. Эти начинания может стать вашим шансом реально разбогатеть". Адема Мауленова

Не шиковать и включить режим "скряги" на этой неделе нумеролог советует казахстанцам, которые родились с 23 августа по 22 сентября. По словам эксперта, неделя обещает быть финансово стабильной для тех, кто будет четко контролировать свой бюджет и наотрез откажется от ненужных трат. Те, кто не удержался перед необдуманными расходами, могут оказаться в довольно затруднительном положении, говорит эксперт.

Счастливчиками окажется те, кто родился с 23 сентября по 23 октября. В финансовом плане их ждет настоящий прорыв, говорит нумеролог.

"Казахстанцам, которые родились с 23 сентября по 23 октября, могу сказать одно – на этой неделе денежная удача будет на вашей стороне. Но, этим летом она активизируется до предела, так что необходимо воспользоваться ею по максимуму. Вам стоит обратить внимание на инвестиции в недвижимость или открытие своего дела. Если давно об этом думали – считайте, что момент настал. У вас есть еще время, действуйте". Адема Мауленова

Казахстанцам, рожденным с 24 октября по 21 ноября в конце месяца придется попотеть. По прогнозам нумеролога, нужно будет закончить многие незавершенные дела. Однако именно они могут принести ту прибыль, о которой раньше вы и не мечтали. Также, если вы недавно искали инвесторов в свои проекты и не нашли – то ситуация может резко изменится в вашу пользу. Не упустите шанс заполучить расположение влиятельных людей – ваш успех во многом зависит от них". Адема Мауленова.

По прогнозу нумеролога неожиданные перемены ожидает людей, которые родились в период с 22 ноября по 22 декабря.

"Родившимся с 22 ноября по 22 декабря почувствуют потребность финансово расти, так что прежнее место работы может перестать удовлетворять их потребности. Такие перемены только к лучшему. Неизведанная сфера, другая должность или незнакомый проект – серьезно отнеситесь к любому рабочему предложению, потому что именно оно может стать началом качественно нового этапа в вашей финансовой жизни". Адема Мауленова

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