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Ситуация в Украине: РФ намерена ответить на атаку беспилотников, ООН призвала вернуться к "зерновой сделке"

Ситуация в Украине 24 июля Фото: Instagram/United Nations
Дональд Трамп раскритиковал президента Джо Байдена, признавшего нехватку артиллерийских боеприпасов у Пентагона. Министр обороны Украины Алексей Резников пошутил, что коалиция из 11 государств, помогающих в подготовке пилотов, называется "11 друзей Оушена", сообщает Zakon.kz.
  • Ночная атака беспилотников на Москву была спецоперацией главного управления разведки Минобороны Украины, пишет "Украинская правда".
  • Глава Минцифры Украины Федоров подтвердил, что Крым и Москву атаковали беспилотники. И заявил, что "этого будет больше".
  • Россия оставляет за собой право на жесткие меры в ответ на атаку беспилотников на Москву, заявили в МИД РФ.
  • Все беспилотники, атаковавшие сегодня Москву, были нейтрализованы, соответствующие меры принимаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
  • Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал РФ вернуться к исполнению черноморской инициативы "в свете его последнего предложения".
  • Россия способна заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, заявил президент России Владимир Путин, пишет TRT. По его мнению, зерновая сделка потеряла смысл, поскольку Запад не выполнил ни одно из обязательств.
  • Парламентарии РФ установят правовой статус детей, "пострадавших от киевского режима", заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
  • Госдума рассмотрит проект о повышении призывного возраста 25 июля, сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.
  • США планируют кибератаки "под украинским флагом" на критическую информационную инфраструктуру России, заявил секретарь Совбеза РФ Патрушев на встрече БРИКС.
  • Министр обороны Украины Алексей Резников пошутил, что коалиция из 11 государств, которые помогут Украине в подготовке пилотов, называется "11 друзей Оушена".
  • Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас самое опасное время в истории США из-за рисков использования ядерного оружия. Он раскритиковал действующего президента Джо Байдена, признавшего нехватку артиллерийских боеприпасов у Пентагона.
  • Также Трамп возмутился малыми объемами помощи ЕС для Украины. По его словам, Евросоюзу следовало бы потратить на поддержку Украины еще 100 миллиардов долларов, чтобы сравняться с объемами помощи от Вашингтона.

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