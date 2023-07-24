Ситуация в Украине: РФ намерена ответить на атаку беспилотников, ООН призвала вернуться к "зерновой сделке"

Фото: Instagram/United Nations

Дональд Трамп раскритиковал президента Джо Байдена, признавшего нехватку артиллерийских боеприпасов у Пентагона. Министр обороны Украины Алексей Резников пошутил, что коалиция из 11 государств, помогающих в подготовке пилотов, называется "11 друзей Оушена", сообщает Zakon.kz.

Ночная атака беспилотников на Москву была спецоперацией главного управления разведки Минобороны Украины, пишет "Украинская правда".

Глава Минцифры Украины Федоров подтвердил, что Крым и Москву атаковали беспилотники. И заявил, что "этого будет больше".

Россия оставляет за собой право на жесткие меры в ответ на атаку беспилотников на Москву, заявили в МИД РФ.

Все беспилотники, атаковавшие сегодня Москву, были нейтрализованы, соответствующие меры принимаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал РФ вернуться к исполнению черноморской инициативы "в свете его последнего предложения".

Россия способна заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, заявил президент России Владимир Путин, пишет TRT. По его мнению, зерновая сделка потеряла смысл, поскольку Запад не выполнил ни одно из обязательств.

Парламентарии РФ установят правовой статус детей, "пострадавших от киевского режима", заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Госдума рассмотрит проект о повышении призывного возраста 25 июля, сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

США планируют кибератаки "под украинским флагом" на критическую информационную инфраструктуру России, заявил секретарь Совбеза РФ Патрушев на встрече БРИКС.

Министр обороны Украины Алексей Резников пошутил, что коалиция из 11 государств, которые помогут Украине в подготовке пилотов, называется "11 друзей Оушена".

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас самое опасное время в истории США из-за рисков использования ядерного оружия. Он раскритиковал действующего президента Джо Байдена, признавшего нехватку артиллерийских боеприпасов у Пентагона.

Также Трамп возмутился малыми объемами помощи ЕС для Украины. По его словам, Евросоюзу следовало бы потратить на поддержку Украины еще 100 миллиардов долларов, чтобы сравняться с объемами помощи от Вашингтона. Читайте также Грета Тунберг предстала перед судом Урок для всей родни – Садыр Жапаров об аресте своего племянника Илон Маск заменил логотип Twitter

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