Убийц парня, которого нашли в БАКе, приговорили к 15 годам

Также приговором суда с подсудимых в пользу потерпевшей взыскано 10 198 410 тенге в качестве материального ущерба и 10 000 000 тенге в качестве компенсации за моральный вред.

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматинской области вынесен приговор в отношении подсудимых Х. и Т., обвиняемых в убийстве Армана Жайсана, тело которого было найдено в Большом Алматинском канале, передает zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба алматинского областного суда, прокурор просил суд назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет каждому, а потерпевшая просила о максимальном наказании, предусмотренном за данное преступление (20 лет лишения свободы).

Суд, учитывая и оценивая собранные доказательства по делу, показания свидетелей̆ признал подсудимых виновными по пункту 7 части 2 статьи 99 УК РК и назначил каждому по 15 лет лишения свободы, с отбытием наказания в учреждениях уголовно-исправительной̆ системы максимальной безопасности.

Также приговором суда с подсудимых в пользу потерпевшей взыскано 10 198 410 тенге в качестве материального ущерба и 10 000 000 тенге в качестве компенсации за моральный вред. пресс-служба Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматинской̆ области

В июле 2019 года полицейские Алматинской области задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве 34-летнего жителя Алматы, числившегося последние пять дней пропавшим без вести.

Тогда же сестра погибшего обратилась в редакцию zakon.kz и рассказала подробности случившегося. Убили Армана на кирпичном заводе, нанеся три ножевых ранения. Потом вывезли в БАК и выбросили в воду. Толчком к убийству послужили разногласия в совместном бизнесе.

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