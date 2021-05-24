Иманбек получил еще одну награду за ремикс "Roses"

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15 марта он получил "Грэмми".
Популярный музыкант из Казахстана Иманбек Зейкенов (Imanbek) получил еще одну награду за ремикс "Roses", сообщает zakon.kz.
Получил награду Billboard Awards, это почти как Грэмми +1 в копилку, - написал он на своей странице в Instagram.
15 марта он получил "Грэмми" за ремикс песни "Roses" американского исполнителя SAINt JHN.
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