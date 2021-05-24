Иманбек получил еще одну награду за ремикс "Roses"

15 марта он получил "Грэмми".

Популярный музыкант из Казахстана Иманбек Зейкенов (Imanbek) получил еще одну награду за ремикс "Roses", сообщает zakon.kz.

Получил награду Billboard Awards, это почти как Грэмми +1 в копилку, - написал он на своей странице в Instagram.

15 марта он получил "Грэмми" за ремикс песни "Roses" американского исполнителя SAINt JHN.

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