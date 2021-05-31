Полицейский рассказал подробности о спасении девочки на Чарыне 

Когда я убедился, что она жива, я почувствовал радость.

Как нашел пропавшую школьницу на Чарыне, рассказал инспектор группы природоохранной полиции Уйгурского РОП капитан Саят Даркенбаев, сообщает zakon.kz.

В спасательной операции приняли участие около 50 сотрудников оперативных и следственных подразделений РОП Уйгурского района, участковые инспекторы, а также представители ювенальной и административной полиции. В задачи стражей порядка входил опрос свидетелей и проческа сложно-пересеченной местности.

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На второй день поисков девочки я увидел вдалеке егеря, жестами показавшего, что у реки он видел движение. На своей служебной Niva я поднялся к базе и стал вызывать помощь. В это время мимо пролетал вертолет: связался с пилотом и объяснил, что могу показать предположительное местонахождение ребенка. Уже на борту вертолета мы с экипажем увидели у речки рядом с каньоном силуэт лежащего на берегу человека. Девочка находилась на левом берегу реки Чарын, в 3-4 км от места происшествия. Это место не было предназначено для посадки воздушной техники. Высота каньона составляет от 800 м до 1500 м, береговая линия на данном участке вдоль реки скальная порода и труднопроходимые места. Меня высадили наверху каньона, а летчики полетели искать место, где можно было бы посадить вертолет, поближе к пострадавшей. По рации я стал координировать направление группы спасателей, состоящей из трех человек. Они на веревках спустились к реке и благополучно подняли девочку наверх. Когда я убедился, что девочка жива и в безопасности, я почувствовал радость и сразу сообщил об этом по рации взволнованным родителям. Хочу отметить грамотные и четкие действия группы спасателей, вызволивших девочку из каменного плена. Трудно представить, что пережил ночью ребенок один в горах. Желаю ей скорейшего выздоровления, и пусть у нее в жизни все будет хорошо, – вспоминает Саят Даркенбаев.

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29 мая в результате проливного дождя в Чарынском каньоне произошел грязе-селевой выброс по нижней части каньона. Вследствие происшествия пострадали шесть человек и двое погибли, из них один несовершеннолетний, а один человек пропал без вести.

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