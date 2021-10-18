12-летний школьник открыл стрельбу в Пермском крае

Шестиклассник из пос. Сарс принес "Сайгу" в учебное заведение и сделал два выстрела.

В одной из школ Пермского края 12-летний мальчик открыл стрельбу, передает zakon.kz.

Шестиклассник из пос. Сарс принес "Сайгу" в учебное заведение и сделал два выстрела. Обошлось без пострадавших, - говорится в сообщении Telegram-канала Mash.

Как отмечается, мотивы школьника неизвестны, с ним общается полиция.

"Стрелок", пришедший в школу под Пермью с оружием, - ученик шестого класса Дима Губаев. "Сайгу" он украл у отца. Инцидент произошел ранним утром еще до начала уроков, и в школе было мало детей, - говорится в сообщении Telegram-канала Baza.

По данным Mash, шестиклассник таким образом хотел отомстить однокласснице.

Сегодня около 08:00 (09:00 по времени Нур-Султана) в отдел полиции Октябрьского городского округа Пермского края поступило сообщение о том, что в школе несовершеннолетний произвел два выстрела из оружия в стену и потолок. В результате происшествия никто не пострадал. Подросток задержан, - сообщили РИА Новости в ГУ МВД России по Пермскому краю.

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Нападение на Пермский университет произошло 20 сентября. Тогда первокурсник убил шестерых и ранил 47 человек.

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Сам преступник был ранен при задержании и долгое время находился в реанимации на аппарате ИВЛ. Бекмансурову провели несколько операций и ампутировали ногу.

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