Назван омолаживающий кожу напиток

Специалист рассказала о многогранных полезных свойствах какао.

Специалист назвала напиток, который способен омолаживать и защищать кожу, передает Zakon.kz.

Российский диетолог Людмила Микитюк рассказала РИА Новости о многогранных полезных свойствах какао и предупредила о недостатках продукта.

Речь идет о натуральном тертом какао. Растворимый напиток "содержит химию и красители, а пользы в нем не более 20%".

Состав какао-порошка богат витаминами и минералами, которые нормализуют работу мышц и помогают людям с анемией, обеспечивают плотность костной ткани, необходимы детям в период активного роста и беременным женщинам, выводят плохой холестерин и очищают печень, положительно влияют на половые гормоны, обеспечивают деление клеток и рост тканей, содержат антиоксиданты, которые препятствуют появлению рака, способствуют быстрому заживлению ран, – сказала Микитюк.

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Диетолог добавила, что, благодаря фенолам и процианидинам, омолаживается кожа, так как они связывают молекулы коллагена и обеспечивают упругость.

Меланин защищает кожу от воздействия солнечных лучей, а никотиновая кислота улучшает состояние волос. Из какао можно даже делать маски. Испанские ученые доказали пользу какао при циррозе и фиброзе печени.

Микитюк отметила, что данный напиток может быть довольно калорийным, так как часто в него добавляют молоко и сахар. Поэтому рекомендуется употреблять какао с утра. Именно утром биологические ритмы более активны и быстрее происходит расщепление и перевод в энергию белков, жиров и углеводов.

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