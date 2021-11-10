За или против – позиция Байбека и экосовета Nur Otan по Малому Талдыколю

Бауыржан Байбек и Экологический совет Nur Otan против засыпки озера Малый Талдыколь.

Первый заместитель председателя Nur Otan Бауыржан Байбек и Экологический совет партии против засыпки озера Малый Талдыколь в Нур-Султане. Об этом сообщил председатель Экологического совета Nur Otan, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Парламента РК Елдос Абаканов, передает Zakon.kz.

Как вы знаете, в СМИ и социальных сетях периодически возникают вопросы касательно засыпки озера Малый Талдыколь. Некоторыми и вовсе озвучиваются конспирологические теории о причастности и заинтересованности к застройке не только частных компаний, но и разных властных структур, в том числе и партии Nur Otan, – написал Абаканов в Facebook.

Он напомнил, что ранее в партию обратились общественники и экологи с просьбой организовать встречу по данному вопросу.

Поэтому в сентябре по поручению первого заместителя председателя партии Бауыржана Байбека мы обсудили ситуацию вокруг озера Малый Талдыколь на встрече членов Республиканского общественного Экологического совета при партии с инициативной группой. Елдос Абаканов

Республиканский Экологический совет при партии Nur Otan – это консультативно-совещательный орган, открытая диалоговая площадка, мост между общественностью и властью, где рассматриваются актуальные вопросы.

Для обсуждения вопроса сохранения Малого Талдыколя мы пригласили на встречу общественников, экологов, представителей акимата и профильного министерства экологии. Елдос Абаканов

При этом член комитета мажилиса отметил, что жалоба и обращения экологов в партию поступили, когда застройка вокруг озера уже велась полным ходом.

Как нам сказали представители акимата, проект был утвержден и согласован, застройщики имели на руках все соответствующие разрешительные документы. В ходе встречи заместитель акима Нур-Султана Нурлан Нуркенов в своем выступлении сообщил о приостановке строительных работ и рассказал о планах по проведению дноуглубительных работ с сохранением водной глади объекта. Обсудив вопросы, совет направил в столичный акимат рекомендации, а также запросы в прокуратуру и министерство экологии. Советом предлагалось провести соответствующие научные исследования для определения реального состояния систем озер с учетом физико-химического состояния воды, гидрологических особенностей и видового состава флоры и фауны. Елдос Абаканов

Также, по его словам, региональному общественному экологическому совету Нур-Султана поручено вести мониторинг ситуации и регулярно проводить встречи с инициативной группой по сохранению Малого Талдыколя.

Министерство экологии официально опубликовало свою позицию, заявив о необходимости сохранения озера Малый Талдыколь, как водного объекта с принятием мер по его дополнительной подпитке и циркуляции. Также в министерстве сообщили, что земли водного фонда были переведены акиматом в категорию "земель населенных пунктов". К сожалению, ответ от надзорного органа так и не последовал. Елдос Абаканов

Как напомнил член комитета мажилиса, в соответствии с действующим законодательством разрешение на строительство, изменение генплана, плана детальной планировки и целевого назначения земельных участков, а также вопросы благоустройства относятся к компетенции местного исполнительного органа, то есть акимата города и его руководства.

Соответственно, решение о корректировке или продолжении данного проекта должен принимать столичный акимат, который и несет полную ответственность перед законом и жителями города. Елдос Абаканов

Также он озвучил свою позицию по Малому Талдыколю.

Моя личная позиция в этом вопросе: я против засыпки озера, поскольку для города важно сохранить экофауну. Талдыкольские озера представляют собой ценные экосистемы водно-болотных угодий, степей, лугов. Эта система озер – место обитания редких видов фауны. Также считаю, что все вопросы должны решаться в правовом поле. Елдос Абаканов

Он заявил, что позиция многих членов совета и Бауыржана Байбека по данному вопросу совпадают.

Поэтому считаю, что совет и партия выполнили свою функцию, предоставив заинтересованным сторонам площадку для обсуждения. Все остальные попытки увязать партию с засыпкой Малого Талдыколя – не более чем инсинуации и дешевый пиар. Елдос Абаканов

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