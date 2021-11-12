Вакцинация детей Pfizer – безопасно ли это?

Клинические исследования, проведенные на более 2 тыс. детях, показали, что вакцина Pfizer безопасна и эффективна - Алмаз Шарман.

Для формирования в Алматы коллективного иммунитета против коронавируса президент Академии профилактической медицины Алмаз Шарман порекомендовал пройти ревакцинацию, а также привиться подросткам. Об этом он сообщил на площадке РСК, передает Zakon.kz.

Мы должны понимать, что дети – наиболее мобильная часть общества, они общаются как со взрослыми, так и со сверстниками, посещают школы, и четко ясно, что они являются переносчиками этой инфекции. Поэтому во многих странах приняли решение о вакцинации детей. Клинические исследования, проведенные на более чем двух тысячах детей, показали, что вакцина Pfizer безопасна и эффективна, – заверил Шарман.

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Он напомнил, что не все прививки формируют иммунитет на всю жизнь, от некоторых инфекций нужно прививаться каждые пять, 10 лет, от других, как от гриппа, – ежегодно. Это и есть ревакцинация. Иногда используют термин "бустерная вакцина", то есть еще одна, дополнительная.

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Со временем эффект от вакцины ослабевает, кроме того, регулярно появляются новые штаммы COVID-19. Повторная прививка позволяет сформировать достаточный уровень антител для защиты от всех штаммов новой коронавирусной инфекции. Буквально недавно в Израиле было проведено крупномасштабное исследование, которое показало, что во всех возрастных группах среди прошедших вакцинацию, особенно у лиц пожилого возраста, иммунный ответ был со временем снижен. Так что имеется научное обоснование, которое рекомендует ревакцинацию через шесть месяцев после вакцинации. Алмаз Шарман

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Говоря о бустерной дозе вакцины, ученый отметил, что многие специалисты рекомендуют провести перекрестную ревакцинацию, то есть получить третью прививку уже другим препаратом, но это не принципиально.

Минздрав на самом деле рассматривает смешивание вакцин как один из вариантов. Никто не исключает, что можно ревакцинироваться той же вакциной. Тем не менее, я считаю, что смешивание различных типов вакцин было бы более эффективным. Каких-либо противопоказаний при смешивании нет. Алмаз Шарман

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Напомним, первая партия вакцины Pfizer была доставлена в Казахстан вечером 10 ноября. Самолет с 379 тыс. доз вакцины прибыл в Алматинский аэропорт из столицы Катара. Всего Казахстан закупил 4 млн доз вакцины Pfizer. Они рассчитаны на 2 млн человек.

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