Казахстан и Россия обсудили вопросы поставок дизтоплива

Мамин обсудил с Новаком и Оверчуком вопросы поставок дизельного топлива из России в Казахстан.

Премьер-министр РК Аскар Мамин принял делегацию во главе с заместителями председателя правительства РФ Александром Новаком и Алексеем Оверчуком, передает Zakon.kz.

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Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в топливно-энергетическом секторе – в области недропользования, нефтяной и газовой сферах, электроэнергетики, – говорится в сообщении primeminister.kz.

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Особое внимание уделено перспективам сотрудничества в сфере водородной энергетики, участия российских компаний в газификации северных и восточных регионов Казахстана.

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Рассмотрены вопросы поставок дизельного топлива из России в Казахстан, транзита российских углеводородов через территорию РК, – следует из сообщения.

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Обсужден ход реализации совместных проектов в сфере нефтегазохимии – производство полипропилена, полиэтилена, бутадиена и его производных.

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АО "Самрук-Қазына" и АО "НК "КазМунайГаз" совместно с ПАО "СИБУР Холдинг" на базе интегрированного газохимического комплекса в Атырау в начале 2022 года планируется открытие совместного предприятия по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год. Стороны рассматривают реализацию совместного проекта строительства завода по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год. Читайте также: Резкий рост цен на дизельное топливо объяснили в Минэнерго АО "НК "КазМунайГаз" совместно с ПАО "Татнефть" реализует совместный проект по производству бутадиеновых каучуков, применяемых в модификации битума, изготовлении адгезивов, клеев, резин и экологически чистых шин. Срок реализации проекта – 2021-2025 годы, мощность производства -–186 тыс. тонн бутадиеновых каучуков и 170 тыс. тонн изобутана в год.

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