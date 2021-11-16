Когда в Казахстан привезут вторую партию Pfizer

Поставка второй партии планируется до 20 ноября - Цой.

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, когда в Казахстан привезут вторую партию вакцины Pfizer, передает корреспондент Zakon.kz.

В Казахстан поступила первая партия вакцины Pfizer в количестве 379 тыс. доз. Поставка второй партии планируется до 20 ноября, - сообщил министр на заседании правительства.

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Он отметил, что вакцинация начата уже в семи регионах республики: Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской и в городах Алматы, Нур-Султан, Шымкент.

На сегодняшний день вакцинированы 1313 детей и 247 беременных и кормящих женщин, - уточнил глава Минздрава.

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Ранее Цой сообщил, что казахстанцы смогут привиться Pfizer за деньги.

Напомним, 10 ноября в Алматы из столицы Катара прибыла первая партия вакцины Pfizer. Всего Казахстан закупил 4 млн доз, которые рассчитаны на 2 млн человек.

12 ноября вакцина поступила в Нур-Султан.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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