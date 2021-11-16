"Дикари!" – поведение подростков на остановке в Атырау возмутило казахстанцев

В Атырау подростки разрисовали теплую остановку.

Подростки-вандалы испортили остановку в Атырау, передает Zakon.kz.

Проступок подростков попал на видео, которое распространили в Instagram-пабликах.

Подобные ситуации повторяются не раз, – говорится в описании ролика, опубликованного в atyrauoil.official.

Пользователи Сети негативно отреагировали на поведение подростков.

"Дикари! Оштрафовать всех!" "Дикая! Откуда приехала? Наказать нужно!" "Родителей хорошо нужно оштрафовать! Пусть воспитывают детей", "Ну и зачем это все надо? Потом сами хотят в чистоте жить и порядке... Какой пример подают, что за молодежь!" – возмутились казахстанцы.

Инцидент прокомментировали в областном департаменте полиции.

12 ноября двое подростков 15-16 лет на территории города Атырау повредили общественное место, разместив ряд надписей аккаунтов Instagram на стене одной из теплых остановок. Видео этого события распространилось в социальной сети. Полицейские провели розыскные мероприятия, вызвали законных представителей подростков и провели разъяснительную работу с несовершеннолетними. пресс-служба ДП Атырауской области

В соответствии со ст. 448 КоАП РК "Вандализм, совершенный несовершеннолетними в возрасте до шестнадцати лет, то есть надругательство над охраняемыми государством зданиями, иными сооружениями, надписями или рисунками, а также умышленное повреждение имущества в иных общественных местах", составлен административный протокол, который направлен в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Атырауской области.

В целях недопущения повторных случаев со студентами Атырауского колледжа бизнеса и права была проведена профилактическая разъяснительная работа. пресс-служба ДП Атырауской области

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Отметим, что это не первый инцидент с участием студентов Атырауского колледжа бизнеса и права. В конце октября в соцсетях распространили видео с жесткой дракой троих студенток данного учреждения. Сотрудники ювенальной полиции установили, что дрались трое 15-летних девочек-подростков. По словам первокурсниц, драка началась с того, что они произносили слова, оскорбляющие честь друг друга.

Тогда родителей студенток вызвали в отдел полиции и составили административные протоколы по ст. 435 КоАП РК "Мелкое хулиганство, совершенное несовершеннолетними". Собранные документы были направлены в Специализированный межрайонный административный суд по делам несовершеннолетних для принятия законного решения.

Кроме того, стражи порядка провели профилактические беседы и встречи с учащимися колледжа, где обучаются указанные подростки, с участием их родителей и учителей.

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