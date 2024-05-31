Доллар подорожал к тенге: стоит ли ждать очередного скачка валюты в первую неделю июня

На последней неделе мая доллар подорожал почти на 5 тенге. Под влиянием чего растет доллар и продолжится ли этот рост в первую рабочую неделю лета, в материале Zakon.kz.

За последние три торговые сессии на Казахстанской фондовой бирже тенге заметно ослаб к доллару. Так, по итогам торгов в среду средневзвешенный курс доллара вырос до 447,25 тенге.

Фото: Национальный банк РК

Ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана Зарина Скрипченко отмечает, что курс нацвалюты продолжает девальвационную динамику третью сессию подряд.

"Этому могли способствовать как внешние, так и внутренние факторы. Среди внешних можно выделить снижение нефтяных котировок в ответ на неопределенность мирового спроса на энергоресурсы, а также снижение риск-аппетита инвесторов на фоне сохранения высоких процентных ставок в мире". Зарина Скрипченко

На казахстанском рынке покупки инвалюты могли происходить ввиду необходимости обслуживания внешнего долга, выплат дивидендов нерезидентам, приближения активного периода отпусков, традиционного для середины года увеличения импорта товаров, и прочих причин, объяснила аналитик АФК.

Анна Бодрова связывает нынешнюю слабость курса тенге с действиями Нацбанка Казахстана. По данным эксперта, Нацбанк проводил активные бюджетные трансферты из Нацфонда, которые пришлись на понедельник и вторник. В последующие дни потребность в трансфертах стала ниже и активность сократилась.

"Это сказалось на предоставляемых рынку объемах валютной ликвидности и сформировало определенное давление на курс тенге. В этом нет ничего критичного, такое явление наблюдается почти каждый месяц", – прокомментировала она.

По мнению Бодровой, действия Нацбанка для тенге сейчас в приоритете. При этом цены на нефть и внутренний новостной фон влияют на поведение нацвалюты очень опосредованно.

В частности, на решение Нацбанка о снижении базовой ставки тенге выраженно реагировать не будет. Эксперт добавила, что инфляционный тренд пока не позволяет финансовому регулятору действовать активнее и существеннее снижать ключевую ставку.

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Однако, по оценкам Зарины Скрипченко, снижение базовой ставки в совокупности с удержанием высоких процентных ставок Федрезервом все же может снизить привлекательность тенговых инструментов.

"Соответственно, локальные и мировые инвесторы могут предпочесть рекалибровать свои портфели в пользу доллара США. Однако моментальный эффект на обменный курс нацвалюты маловероятен с учетом очень осторожного снижения ставки на 25 базисных пунктов". Зарина Скрипченко

В средне- и долгосрочной перспективе на динамику пары USDKZT будут влиять иные факторы, в том числе состояние торгового баланса, бюджетные параметры, нефтяные котировки и прочее.

Замдиректора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Жаннур Ашигали также не ожидает в краткосрочном периоде серьезных переоценок в сторону ослабления тенге. По его мнению, для тенге продолжают быть благоприятными фактор ставок в нацвалюте и интерес нерезидентов к тенговым инструментам. При этом во второй половине года тенге может снизиться ввиду более умеренных трансфертных выплат.

Каким будет курс доллара в начале июня?

По прогнозам аналитиков, на первой летней рабочей неделе курс тенге останется в пределах текущих значений.

Ожидается, что доллар США будет торговаться в диапазоне 442-446 тенге, евро – 480-485 тенге, рубль – 4,70-5,00 тенге, китайский юань – 60-62 тенге.

Зарина Скрипченко заметила, что в фокусе внимания участников локального валютного рынка на следующей неделе будут объявление Нацбанком июньских объемов нетто-продаж инвалюты и БНС АСПИР, выход данных по инфляции, итоги заседания ОПЕК+, а также ожидания в отношении дальнейших действий Федрезерва.

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