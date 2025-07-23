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Финансы

Что делать при резком скачке доллара: советы экономистов

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 16:46 Фото: freepik
В начале июля курс доллара преодолел отметку в 530 тенге, вызвав всплеск паники на розничном валютном рынке. Ажиотаж в обменных пунктах, тревожные заголовки в СМИ – все это способно ввести в панику неискушенного инвестора, сообщает Zakon.kz.

Что стоит за очередным скачком курса? Как реагировать частному инвестору, предпринимателю, человеку с накоплениями в тенге? Главное – понять: стратегия "Купи доллары – и спасайся!" сегодня работает все хуже и хуже, считают экономисты.

Почему курс "вдруг" растет: контекст и причины

Рынок валюты в Казахстане давно уже не автономен. Его поведение – производная от множества внешних и внутренних факторов: динамики нефтяных цен, решений ФРС, настроений инвесторов на развивающихся рынках и степени участия Нацбанка в сглаживании колебаний. Лето 2025 года оказалось особенно чувствительным к геополитике и нефтяному рынку: Brent опустилась ниже 80 долларов, одновременно усилились ожидания новых санкций против крупных стран-экспортеров.

В таких условиях тенге закономерно испытывает давление. И если раньше для укрепления доверия к тенге требовались прямые действия регулятора, то теперь ситуация иная. Нацбанк предпочитает сохранять гибкость курса, ограничиваясь вербальными интервенциями. Отсюда якобы резкие скачки, которые лишь условно можно считать неожиданными.

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Ослабление тенге: рынок закладывает новые ожидания

Валюта как фетиш?

Каждый раз, когда доллар растет хотя бы на 1-2%, население бросается в обменники. Но проблема не в спросе – проблема в моменте, предупреждает финансист Арсен Темирбаев. Обменный курс в пиковые часы (особенно в условиях ажиотажа) практически всегда включает спекулятивную премию. Простой расчет показывает: приобретение 1000 долларов при спреде в 10 тенге между покупкой и продажей может съесть весь теоретический выигрыш от курсовой разницы, особенно если курс стабилизируется.

"Важно понимать: девальвация – не одномоментное явление, а процесс. Панические действия здесь работают против инвестора. Покупка валюты по спекулятивному курсу на фоне краткосрочного страха почти всегда оказывается убыточной, если курс откатывается через неделю-две".Арсен Темирбаев

Более того, долларизация сбережений без учета рисков инфляции внутри США или геополитической нестабильности может оказаться не защитой, а источником новых проблем, дополняет специалист.

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Игра престолов на валютном рынке: тенге против доллара

Диверсификация – не совет, а базовый принцип

Профессиональные инвесторы не работают в парадигме "вся наличность в долларах". Финансовая устойчивость формируется через диверсифицированный портфель: часть активов в тенге, часть – в твердой валюте (USD, EUR, CNY), часть – в немонетарных инструментах: недвижимость, золото, иностранные ценные бумаги. Такая структура позволяет снизить влияние курсовых колебаний на общий капитал.

В последние годы особенно актуальной стала валютная экспозиция через ETF и зарубежные брокерские счета через локальных посредников или синтетические инструменты.

"Это расширяет возможности хеджирования и позволяет не зависеть от внутренней волатильности тенге".Арсен Темирбаев

Играйте вдолгую: инвестируйте в устойчивость

Долгосрочная финансовая стратегия не может строиться на ожидании очередной девальвации. Сохранение капитала – это не просто реакция на курс доллара.

"Это системная работа: инвестиции в образование, повышение финансовой грамотности, развитие личных навыков управления активами. Иначе любые валютные манипуляции будут напоминать бегство от пожара, который вы сами и разжигаете".Арсен Темирбаев

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Ситуацию с курсом тенге прокомментировали в Нацбанке

О панике и разнице между прогнозом и реальностью

Экономист Расул Рысмамбетов комментирует ситуацию с недавним скачком курса следующим образом: спешка на валютном рынке редко приносит прибыль рядовому инвестору. В условиях высокой неопределенности важнее всего критическое мышление, хладнокровие и долгосрочный подход.

На быстрых скачках валюты могут выиграть только профессионалы с серьезным ресурсом, потому что внимательно изучают рынок, налоговые недели, отчеты крупных компаний и другие элементы, из которых и состоит рыночная информация.

"Если у вас есть 100 тысяч или миллион долларов, игра стоит свеч и можно попробовать рискнуть на лишние деньги. Однако если у вас есть лишь 1-2 тысячи долларов на эксперимент, то вы больше потратите нервов на поездки по городу в поисках удобного курса".Расул Рысмамбетов

В конце добавим, что сегодня курс доллара вновь резко подскочил. Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов на KASE составил 538,64 тенге, поднявшись сразу на 6,21 тенге. В обменных пунктах доллары покупают/продают по 536,3-539 тенге.

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Андрей Зубов
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