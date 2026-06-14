Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 14 июня

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 14 июня 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 489,33 тенге; евро – 566,3 тенге; российский рубль – 6,74 тенге; китайский юань – 72,36 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

486 тенге на покупку, 492,98 тенге на продажу.

Курс евро:

563 тенге на покупку, 573 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,5 тенге на покупку, 6,8 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

489,54 тенге на покупку, 491,5 тенге на продажу.

Курс евро:

566,22 тенге на покупку, 571,21 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,5 тенге на покупку, 6,62 тенге на продажу.

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