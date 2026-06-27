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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 27 июня

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 11:08 Фото: Zakon.kz
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 27 июня 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 486,11 тенге; евро – 553,92 тенге; российский рубль – 6,33 тенге; китайский юань – 71,45 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

482,99 тенге на покупку, 489,97 тенге на продажу.

Курс евро:

550 тенге на покупку, 560 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,9 тенге на покупку, 6,3 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

485,99 тенге на покупку, 488,01 тенге на продажу.

Курс евро:

553,45 тенге на покупку, 558,97 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,93 тенге на покупку, 6,11 тенге на продажу.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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