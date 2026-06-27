Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 27 июня
По состоянию на 27 июня 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 486,11 тенге; евро – 553,92 тенге; российский рубль – 6,33 тенге; китайский юань – 71,45 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
482,99 тенге на покупку, 489,97 тенге на продажу.
Курс евро:
550 тенге на покупку, 560 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,9 тенге на покупку, 6,3 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
485,99 тенге на покупку, 488,01 тенге на продажу.
Курс евро:
553,45 тенге на покупку, 558,97 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,93 тенге на покупку, 6,11 тенге на продажу.
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