Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 27 июня

Фото: Zakon.kz

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 27 июня 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 486,11 тенге; евро – 553,92 тенге; российский рубль – 6,33 тенге; китайский юань – 71,45 тенге. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 482,99 тенге на покупку, 489,97 тенге на продажу. Курс евро: 550 тенге на покупку, 560 тенге на продажу. Курс рубля: 5,9 тенге на покупку, 6,3 тенге на продажу. Алматы Курс доллара: 485,99 тенге на покупку, 488,01 тенге на продажу. Курс евро: 553,45 тенге на покупку, 558,97 тенге на продажу. Курс рубля: 5,93 тенге на покупку, 6,11 тенге на продажу. Материал по теме Повысят ли осенью МЗП в Казахстане, рассказал Жумангарин Проверка мобильных переводов: налоговики разослали "письма счастья", что делать при их получении.

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