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Финансы

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 28 июня

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В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 28 июня 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 486,11 тенге; евро – 553,92 тенге; российский рубль – 6,33 тенге; китайский юань – 71,45 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

482,98 тенге на покупку, 489,98 тенге на продажу.

Курс евро:

549,98 тенге на покупку, 559,97 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,9 тенге на покупку, 6,3 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

485,76 тенге на покупку, 487,62 тенге на продажу.

Курс евро:

552,99 тенге на покупку, 558,39 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,9 тенге на покупку, 6,08 тенге на продажу.

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