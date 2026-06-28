Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 28 июня

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 28 июня 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 486,11 тенге; евро – 553,92 тенге; российский рубль – 6,33 тенге; китайский юань – 71,45 тенге. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 482,98 тенге на покупку, 489,98 тенге на продажу. Курс евро: 549,98 тенге на покупку, 559,97 тенге на продажу. Курс рубля: 5,9 тенге на покупку, 6,3 тенге на продажу. Алматы Курс доллара: 485,76 тенге на покупку, 487,62 тенге на продажу. Курс евро: 552,99 тенге на покупку, 558,39 тенге на продажу. Курс рубля: 5,9 тенге на покупку, 6,08 тенге на продажу. Материал по теме Цены на золото пугают инвесторов: что станет с металлом после резкого падения цен Повысят ли осенью МЗП в Казахстане, рассказал ранее Жумангарин.

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