Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 29 августа

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 29 августа 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 464,54 тенге; евро – 540,95 тенге; российский рубль – 5,44 тенге; китайский юань – 69,11 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

460 тенге на покупку, 467 тенге на продажу.

Курс евро:

533 тенге на покупку, 543 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,15 тенге на покупку, 5,36 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

462,88 тенге на покупку, 464,99 тенге на продажу.

Курс евро:

536,6 тенге на покупку, 541,86 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,25 тенге на покупку, 5,4 тенге на продажу.

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