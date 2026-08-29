Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 29 августа
По состоянию на 29 августа 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 464,54 тенге; евро – 540,95 тенге; российский рубль – 5,44 тенге; китайский юань – 69,11 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
460 тенге на покупку, 467 тенге на продажу.
Курс евро:
533 тенге на покупку, 543 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,15 тенге на покупку, 5,36 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
462,88 тенге на покупку, 464,99 тенге на продажу.
Курс евро:
536,6 тенге на покупку, 541,86 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,25 тенге на покупку, 5,4 тенге на продажу.
Депозиты по-прежнему остаются одним из самых выгодных способов заработать на свободных деньгах. Хотя базовая ставка снижена до 16,75%, многие банки держат высокие проценты по вкладам. Какие ставки и условия доступны вкладчикам в конце августа – читайте по ссылке.