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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 29 августа

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 11:18 Фото: Zakon.kz
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 29 августа 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 464,54 тенге; евро – 540,95 тенге; российский рубль – 5,44 тенге; китайский юань – 69,11 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

460 тенге на покупку, 467 тенге на продажу.

Курс евро:

533 тенге на покупку, 543 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,15 тенге на покупку, 5,36 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

462,88 тенге на покупку, 464,99 тенге на продажу.

Курс евро:

536,6 тенге на покупку, 541,86 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,25 тенге на покупку, 5,4 тенге на продажу.

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, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 11:18
Цены в Казахстане резко замедлили рост: что подорожало и что подешевело

Депозиты по-прежнему остаются одним из самых выгодных способов заработать на свободных деньгах. Хотя базовая ставка снижена до 16,75%, многие банки держат высокие проценты по вкладам. Какие ставки и условия доступны вкладчикам в конце августа – читайте по ссылке.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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