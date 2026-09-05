Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 5 сентября
Фото: Zakon.kz
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.
По состоянию на 5 сентября 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 456,35 тенге; евро – 531,41 тенге; российский рубль – 5,27 тенге; китайский юань – 68,29 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
453,01 тенге на покупку, 460,01 тенге на продажу.
Курс евро:
525,01 тенге на покупку, 535,01 тенге на продажу.
Курс рубля:
5 тенге на покупку, 5,27 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
455,47 тенге на покупку, 457,47 тенге на продажу.
Курс евро:
528,87 тенге на покупку, 533,2 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,17 тенге на покупку, 5,28 тенге на продажу.
Стоит ли ожидать дальнейшего снижения базовой ставки Нацбанком – читайте по ссылке.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript