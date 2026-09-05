#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+20°
$
456.56
530.52
5.28
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+20°
$
456.56
530.52
5.28
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 5 сентября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2026 11:05 Фото: Zakon.kz
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 5 сентября 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 456,35 тенге; евро – 531,41 тенге; российский рубль – 5,27 тенге; китайский юань – 68,29 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

453,01 тенге на покупку, 460,01 тенге на продажу.

Курс евро:

525,01 тенге на покупку, 535,01 тенге на продажу.

Курс рубля:

5 тенге на покупку, 5,27 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

455,47 тенге на покупку, 457,47 тенге на продажу.

Курс евро:

528,87 тенге на покупку, 533,2 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,17 тенге на покупку, 5,28 тенге на продажу.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2026 11:05
Изъятие 5 трлн тенге из Нацфонда на инвестпроекты прокомментировал глава Нацбанка

Стоит ли ожидать дальнейшего снижения базовой ставки Нацбанком – читайте по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Доллар, доллары, тенге, евро, разная валюта, разные валюты, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро
11:11, 05 апреля 2026
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 5 апреля
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
11:08, 05 июля 2026
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 5 июля
обмен валют
11:03, 15 ноября 2025
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 15 ноября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Усман Нурмагомедов
11:01, Сегодня
Сехудо считает Нурмагомедова самым опасным соперником для чемпиона UFC Гейджи
Мовсар Евлоев
10:27, Сегодня
"Я здесь, чтобы стать чемпионом": Евлоев сделал мотивационное высказывание
Илия Топурия
09:44, Сегодня
Илия Топурия сделал заявление после долгого молчания и поражения от Джастина Гейджи
Гайдарбек Гайдарбеков
09:03, Сегодня
Гайдарбеков вновь презвошёл Головкина, но на этот раз в списке лучших боксёров Робинсона
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: