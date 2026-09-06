Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 6 сентября

Фото: Zakon.kz

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 6 сентября 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 456,35 тенге; евро – 531,41 тенге; российский рубль – 5,27 тенге; китайский юань – 68,29 тенге. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 453 тенге на покупку, 460 тенге на продажу. Курс евро: 525 тенге на покупку, 535,01 тенге на продажу. Курс рубля: 5 тенге на покупку, 5,27 тенге на продажу. Алматы Курс доллара: 455,72 тенге на покупку, 457,63 тенге на продажу. Курс евро: 528,15 тенге на покупку, 532,76 тенге на продажу. Курс рубля: 5,15 тенге на покупку, 5,27 тенге на продажу. Материал по теме Снижение базовой ставки: ожидает ли Нацбанк отток депозитов физлиц Что получают казахстанцы от крепкого тенге: почему за те же деньги можно купить больше – читайте по ссылке.

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