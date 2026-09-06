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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 6 сентября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, счетная машина, счетная машина с долларами , фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2026 11:36 Фото: Zakon.kz
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 6 сентября 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 456,35 тенге; евро – 531,41 тенге; российский рубль – 5,27 тенге; китайский юань – 68,29 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

453 тенге на покупку, 460 тенге на продажу.

Курс евро:

525 тенге на покупку, 535,01 тенге на продажу.

Курс рубля:

5 тенге на покупку, 5,27 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

455,72 тенге на покупку, 457,63 тенге на продажу.

Курс евро:

528,15 тенге на покупку, 532,76 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,15 тенге на покупку, 5,27 тенге на продажу.

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Что получают казахстанцы от крепкого тенге: почему за те же деньги можно купить больше – читайте по ссылке.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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