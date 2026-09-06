Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 6 сентября
По состоянию на 6 сентября 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 456,35 тенге; евро – 531,41 тенге; российский рубль – 5,27 тенге; китайский юань – 68,29 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
453 тенге на покупку, 460 тенге на продажу.
Курс евро:
525 тенге на покупку, 535,01 тенге на продажу.
Курс рубля:
5 тенге на покупку, 5,27 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
455,72 тенге на покупку, 457,63 тенге на продажу.
Курс евро:
528,15 тенге на покупку, 532,76 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,15 тенге на покупку, 5,27 тенге на продажу.
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